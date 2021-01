"Seks w wielkim mieście" powraca. Zobacz pierwszą zapowiedź kontynuacji hitu sprzed lat [WIDEO]

Po latach przerwy widzowie znowu będą mieli szansę śledzić losy przyjaciółek z Nowego Jorku. Serial "Seks w wielkim mieście" doczeka się kontynuacji. Jedna z gwiazd produkcji zaprezentowała pierwszą zapowiedź produkcji oraz zdradziła jej tytuł.

"Seks w wielkim mieście"- pierwszy teaser kontynuacji serialu

Niektóre seriale są tak kultowe, że aż nieśmiertelne. Nie chodzi jedynie o fakt, że pozostają w pamięci widzów na zawsze. Już niedługo trzy z czterech gwiazd "Seksu w wielkim mieście" ponownie wcielą się w kultowe bohaterki. Platforma HBO Max pracuje bowiem nad dalszymi losami Carrie, Charlotte i Mirandy.

Jak podaje The Hollywood Reporter, przedstawiciele HBO Max potwierdzili, że już niedługo Sarah Jessica Parker, Kristin Davis i Cynthia Nixon ponownie wcielą się w niezapomniane mieszkanki Nowego Jorku. Nad nową produkcją nie będzie jednak czuwał oryginalny twórca - Darren Star. Scenarzysta nie był zainteresowany powrotem do serii.

Fani "Seksu w wielkim mieście" mogą świętować nie tylko z powodu potwierdzenia informacji o kontynuacji serialu, ale również z powodu ujawnienia tytułu produkcji i jej pierwszej zapowiedzi. Sarah Jessica Parker umieściła na swoim Instagramie krótkie wideo, będące teaserem kontynuacji przygód Carrie Bradshaw.

Nie pomogę, ale się zastanawiam... gdzie one teraz są?

Serial będzie nosił tytuł "And Just Like That..." i zostanie wyreżyserowany przez Michaela Patricka Kinga, który pracował również nad "Seksem w wielkim mieście" oraz kinowymi przygodami czwórki przyjaciółek. W obsadzie zabraknie Kim Cattrall, która wcielała się w Samanthę, więc prawdopodobnie tej bohaterki nie zobaczymy ponownie na ekranie.

"And Just Like That..." - kiedy premiera kontynuacji "Seksu w wielkim mieście"?

Na razie nie wiadomo, czego dokładnie będzie dotyczyć fabuła "And Just Like That...". Tym bardziej trudno powiedzieć, kiedy produkcja trafi na platformę HBO Max. Na razie twórcy poszukują shworunnerów i scenarzystów serialu. Istnieje więc szansa, że na pierwsze odcinki jeszcze trochę poczekamy.

"Seks w wielkim mieście" zadebiutował w 1998 roku i doczekał się sześciu sezonów oraz dwóch filmów kinowych. W 2013 roku powstał również prequel "Pamiętniki Carrie", w którym widzowie śledzili losy nastoletniej Carrie Bradshaw. Produkcję zakończono po dwóch sezonach.