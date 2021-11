Netflix potwierdził, że serial "Arcane" na podstawie League of Legends doczeka się 2. sezonu

To raczej nikogo nie będzie dziwiło - dobrze oceniany i szalenie popularny serial "Arcane" na podstawie League of Legends doczeka się oficjalnie 2. sezonu.

Arcane - popularny serial doczeka się 2. sezonu

"Arcane" to długo wyczekiwany serial Riot Games, którego akcja rozgrywa się w uniwersum Runeterry, znanego z gier League of Legends, Teamfight Tactics oraz Legends of Runeterra.

Jak czytamy w oficjalnym opisie serialu od Netflix, "Arcane" to opowieść o delikatnej równowadze między bogatym Piltover i obskurnym Zaun. Napięcie między tymi miastami rośnie, gdy w Piltover wynaleziona zostaje nowa technologia, która pozwala każdemu śmiertelnikowi kontrolować magiczną energię, a w Zaun - nowa substancja zmieniająca ludzi w potwory.

Rywalizacja między nimi rozdziela rodziny i przyjaciół. W "Arcane" ożywają relacje, które ukształtowały niektórych znanych bohaterów League of Legends, takich jak Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce i Viktor. W złożonym świecie animowanego serialu, którego akcja toczy się w uniwersum gry League of Legends, nie brakuje trudnych decyzji, zapierających dech w piersiach animacji i wciągających opowieści.

Serial spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem wśród fanów, a przede wszystkim ogromną popularnością, ustępując w ostatnich dniach na Netflix pod względem popularności jedynie "Narcos: Mexico 3".

Netflix potwierdził oficjalnie, że 2. sezon już powstaje - niestety, nie zdradzono przybliżonej daty premiery kolejnych epizodów "Arcane". Spodziewamy się, że końcówka przyszłego roku zdaje się być najwcześniejszym okresem na premierę nowych odcinków serialu.

Spodziewamy się, że w nowych odcinkach powrócą aktorzy znani z poprzedniego sezonu. Wśród nich znajdują się: Hailee Steinfeld jako Vi, Ella Purnell jako Powder/Jinx, Kevin Alejandro jako Jayce, Katie Leung jako Caitlyn, Jason Spisak jako Silco, Toks Olagundoye jako Mel, JB Blanc jako Vander oraz Harry Lloyd jako Wiktor.