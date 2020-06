Serial "Cobra Kai" znika z YouTube i trafi na Netflix. Czy platforma zajmie się dalszym rozwojem serii "Karate Kid"?

Kiedy po latach powstał serial "Cobra Kai" opowiadający dalsze losy bohaterów "Karate Kid", fani oryginału byli zachwyceni. Produkcja trafiła na YouTube, ale jakiś czas temu ogłoszono, że serial zniknie z serwisu. Udało mu się jednak znaleźć nowy dom.

"Cobra Kai" znika z YouTube. Trafi na Netflix

Serial powstał w 2018 roku i doczekał się dwóch sezonów. Akcja toczy się 30 lat po wydarzeniach z filmu "Karate Kid". Johnny Lawrence (William Zabka) postanawia ponownie otworzyć dojo Cobra Kai. Tymczasem Daniel LaRusso (Ralph Macchio) został biznesmenem, a mistrz Miyagi zmarł. Dawni przeciwnicy chcą rozstrzygnąć zaszłość sprzed lat poprzez pojedynek karate.

Oba sezony "Cobra Kai" są dostępne na YouTube Premium. Niestety produkcja wkrótce opuści serwis. Nic jednak w przyrodzie nie ginie. Jak donosi portal Deadline, serial z otwartymi rękami powitała platforma Netflix, na której jeszcze w 2020 roku będzie można obejrzeć wyprodukowane dwa sezony. Na tym się jednak nie skończy. Netflix przejął bowiem prawa do "Cobra Kai" i niebawem rozpoczną się prace nad trzecim sezonem serialu. Szczegóły kontynuacji nie są jednak na razie znane.

Przejęcie serialu w oficjalnym oświadczeniu skomentował Brian Wright - wiceprezes seriali oryginalnych Netfliksa.

" Atrakcyjność sagi "Karate Kid" jest ponadczasowa, a "Cobra Kai" zaczyna tam, gdzie się skońćzyła. Rywalizacja między Danielem a Johnnym trwa od wieków, a serial niesie mnóstwo pozytywnych emocji i dużo zabawy. Nie możemy się doczekać, aby przedstawić nowemu pokoleniu fanów "Cobra Kai" i cieszymy się, że możemy być jej nowym domem. "

To nie wszystkie wieści satysfakcjonujące fanów "Karate Kid". Według najnowszych informacji Netflix wraz z Sony Pictures TV planuje poszerzyć serię, powołując do życia, co może oznaczać, że wkrótce powstaną kolejne spin-offy popularnej marki. Zasugerowali to producenci wykonawczy serialu Josh Heald, Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg.

" Realizacja "Cobra Kai" była dla nas spełnieniem marzeń od samego początku. Jesteśmy wdzięczni za niestrudzone poświęcenie Jeffa Frosta, Chrisa Parnella, Jasona Clodfeltera, Karen Tatevosian i wszystkich naszych partnerów w Sony za znalezienie dla nas nowego domu, w którym możemy nie tylko kontynuować serię, ale także sprawdzić możliwości dalszego rozwoju uniwersum "Karate Kid". Jesteśmy niezmiernie podekscytowani dołączeniem do naszych nowych partnerów - serwisowi Netflix i cieszymy się, że serial dotrze do ogromnej światowej publiczności, która tak samo jak my uwielbia tę serię. "

Wygląda więc na to, że fani "Karate Kid" mają na co oczekiwać. W serialu "Cobra Kai" wystąpili między innymi William Zabka, Ralph Macchio, Xolo Maridueña, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo oraz Martin Kove. Dwa pierwsze sezony nadal są dostępne na YouTube Premium.

Oglądasz "Cobra Kai"? Tak Nie

Zobacz też: Nie tylko "Wiedźmin". Przed 2. sezonem serialu Henry Cavill wystąpi w jeszcze jednej produkcji dostępnej na Netfliksie