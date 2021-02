Serial "Falcon i Zimowy żołnierz" doczekał się emocjonującego zwiastuna [WIDEO]

Zaledwie kilka tygodni po końcu pierwszego sezonu "WandaVision" na Disney+ zadebiutuje "Falcon i Zimowy żołnierz". To właśnie ten serial miał być debiutem Marvel Cinematic Universe w serwisie streamingowym Imperium Myszki Miki. Pandemia koronawirusa sprawiła jednak, że doszło do zmian, a produkcję o przygodach byłych pomocników Kapitana Ameryki zobaczymy dopiero w marcu 2021 roku.

Oczekiwanie fanom niewątpliwie umili nowy zwiastun serialu "Falcon i Zimowy żołnierz". Ten zdradza nam, że tytułowi bohaterowie chodzą na terapię, która ma im pomóc w rozwiązaniu ich problemów w "małżeństwie", spotykają starych znajomych (jak chociażby Sharon Carter), a także starają się oddać hołd swojemu mentorowi, Kapitanowi Ameryce.

Oprócz tego walczą znowu z Zemo, który twierdzi, że "jego dzieło" (czyt. eksterminacja superbohaterów) musi zostać dokończone, a także starają się odkryć tożsamość nowej niebezpiecznej szajki zagrażającej bezpieczeństwu USA. Krótko mówiąc - dzieje się naprawdę dużo, co widzimy zresztą w samym zwiastunie. Ten jest bowiem bardzo ekscytujący:

Serial niedawno zapowiadał wcielający się w Zimowego żołnierza Sebastian Stan. Aktor udzielił wywiadu Associated Press, w którym wyjaśnił, że produkcja ma przedstawiać zupełnie nowe oblicze tytułowych bohaterów - takie, jakiego nie widzieliśmy jeszcze w dotychczasowych filmach z MCU:

Nareszcie mamy okazję zrobić z tymi postaciami coś, czego nam się nie do tej pory nie udawało. Wrzucamy ich w zupełnie nowy świat. Definitywnie się dobrze bawimy. Trudno się nie bawić dobrze z Anthonym Mackie'em (odtwórca roli Falcona - przyp. red.). Czasami naprawdę mam tylko ochotę go zamordować. Ale oprócz tego, to jest raczej dobrze, jeszcze się nie pozabijaliśmy.