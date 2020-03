Historia nałogowego zwycięzcy - serial "Ostatni taniec" o Michaelu Jordanie zadebiutuje już w kwietniu

Początkowo 10-odcinkowy "The Last Dance" miał być wyemitowany w czerwcu 2020 roku po zakończeniu tegorocznych Finałów NBA. Zawieszenie ligowych rozgrywek pokrzyżowało jednak plany ESPN, na szczęście na korzyść widzów - serial o Jordanie i Chicago Bulls trafi bowiem do emisji wcześniej, niż zakładano. Jak podaje New York Post, historia o ostatnim mistrzowskim tytule Jego Latającej Mości zadebiutuje bowiem już 19 kwietnia.

The Last Dance - premiera dokumentu o Jordanie i Bulls jeszcze w kwietniu

Niestety - informacja nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez ESPN, ani ABC (stacja-matka sportowej telewizji). Według dziennikarzy NYP, ogłoszenie nowej daty premiery ma nastąpić jeszcze 31 marca na łamach programu Good Morning America emitowanego przez wspomniane ABC.

Wcześniej w sieci pojawił się oficjalny zwiastun "The Last Dance", który przedstawi kulisy zdobycia 6. mistrzowskiego pierścienia przez Jordana i spółkę:

Niekwestionowany boiskowy geniusz, niesamowity atleta, nałogowy zwycięzca, obsesyjny pasjonat koszykówki, ale także wybuchowy egocentryk, samolub i egoista - takimi słowami możemy opisać Michaela Jordana, lidera Chicago Bulls i jednego z najwybitniejszych sportowców w historii. Serial dokumentalny "The Last Dance" ma być prawdziwym portretem tego, jak Jordan i koledzy z Bulls zdobywali w sezonie 1997/98 swoje 6. i zarazem ostatnie trofeum mistrzowskie NBA.

Serial ma zawierać wcześniej niepokazywane archiwalne treści z udziałem chicagowskich Byków, wywiady z samymi zawodnikami, a także wypowiedzi fanów i osób postronnych - wśród nich pojawiają się Barack Obama, Justin Timberlake, Magic Johnson, czy zmarły niedawno Kobe Bryant, dla którego Michael Jordan pozostawał największą inspiracją.

Co ważne dla polskich widzów - międzynarodowe prawa do dystrybucji "The Last Dance" przejął Netflix, więc serial powinien się pojawić w Polsce właśnie na tej platformie streamingowej. Data premiery poza USA jest jednak nieznana.