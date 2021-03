Serial "Splinter Cell" od Netfliksa - poznaliśmy szczegóły na temat serialowej adaptacji gry

Netflix kontynuuje swoją współpracę z Ubisoftem - platforma zapowiedziała już produkcje na podstawie Assassin's Creeda, The Division, czy wspomnianego powyżej Splinter Cella. Teraz poznaliśmy sporo szczegółów dot. ostatniej z nich.

Splinter Cell od Netflix - poznaliśmy szczegóły nadchodzącej adaptacji popularnych gier

Na temat projektu wypowiedział się jego twórca, Derek Kolstad - źródło jest więc całkiem wiarygodne. "Splinter Cell" od Netfliksa ma być anime dla dorosłych, a sam scenarzysta zdradził m.in. kiedy mniej więcej serial będzie gotowy, ile będzie liczył odcinków, a także ile będą trwały.

Kolstad jest ostatnio dość mocno zapracowany - pomagał przy "Johnie Wicku", a niedawno Amazon poinformował, że napisze aktorską wersję przygód Hellsinga. Scenarzysta promuje również swój nowy film "Nobody" z Bobem Odenkirkiem (Saul w "Breaking Bad"). Z tej okazji porozmawiał z portalem Collider, a w pewnym momencie dyskusja zeszła na temat Splinter Cella:

Zajmie to pewnie koło dwa lata. Może 18 miesięcy, jak nam szybko pójdzie. Takie rzeczy trochę trwają - od pomysłu do wykonania minie około 18 miesięcy. Moja praca będzie skończona za jakieś 6 miesięcy, kiedy z pozostałymi scenarzystami przygotujemy skrypt.

Dowiedzieliśmy się, że odcinki nie będą trwały dłużej, niż 30 minut. Jego zdaniem to idealny czas na to, by opowiedzieć w miarę zamkniętą historię, której nie trzeba na siłę wydłużać:

Lubię taką narrację. W animacji można zrobić piękne rzeczy, kiedy używasz po prostu obrazów i muzyki. Tak samo jest z momentami rozwoju postaci. Pod tym względem "Splinter Cell" jest genialnym tytułem.

Kolstad potwierdził, że "Splinter Cell" na razie ma liczyć 8 odcinków, ale spodziewa się, że Netflix domówi kolejne 8. Scenarzyści przygotowują się również mentalnie na to, że platforma może przedłużyć serial i już kombinują, jak mogłyby wyglądać kolejne sezony.

Jeśli do tego dojdzie, to każdy sezon będzie miał swoją własną, zamkniętą historię. Pozostanie nam tylko rozwój głównej postaci. Lubię te ogromne, opowiadane przez wiele czasu opowieści, które przeplatane są ciekawymi wątkami pobocznymi.

Cóż, wygląda na to, że "Splinter Cell" nie zadebiutuje na Netfliksie jeszcze w tym roku. Jeśli "rozkład jazdy" Kolstada będzie się zgadzał, to serial zobaczymy najwcześniej jesienią 2022 roku.