Serial "The Boys" doczeka się spin-offu. Znamy szczegóły i twórców produkcji

Wygląda na to, że prawdziwa wersja Vought Cinematic Universe w końcu dojdzie do skutku. Niedawno zakończono prace nad 3. sezonem popularnego serialu, a Amazon już teraz zapowiedział, że powstanie jego spin-off.

The Boys doczeka się spin-offu. O czym opowie?

Jak podaje The Hollywood Reporter, twórcami nowego serialu będą współtwórcy "Agentki Carter", Michele Fazekas i Tara Butters, które zastąpią w tej roli Craiga Rosenberga. Ten opuścił projekt z powodów różnic artystycznych z Amazonem i Sony Pictures TV.

Jak czytamy w opisie udostępnionym na łamach THR, serial ma być przeznaczony tylko dla dorosłych, a głównymi bohaterami będą młodzi superbohaterowie, którzy "testują swoje limity fizyczne, seksualne i moralne" w rywalizacji o lukratywne kontrakty z Vought. Te bowiem dają im możliwość podróżowania po świecie i odwiedzania najbardziej pożądanych miast na świecie.

Na temat projektu wypowiedział się twórca "The Boys", Eric Kripke:

Jak spin-off "Happy Days" w postaci "Morka & Mindy" - co jest prawdziwym i chorym faktem - nasz spin-off będzie się rozgrywał w Vought Cinematic Universe, ale będzie miał zupełnie inny ton i styl od oryginału. To będzie nasza wersja opowieści o dzieciakach z uniwersytetu, a obsada będzie przepełniona fascynującymi, skomplikowanymi i często zabójczymi młodziakami.

Dowiedzieliśmy się również, że główne role w serialu zagrają: Jaz Sinclair ("Chilling Adventures of Sabrina"), Lizze Broadway ("Here and Now"), Shane Paul McGhie ("Unbelievable"), Aimee Carrero ("Elena of Avalor"), Reina Hardesty ("Brockmire") oraz Maddie Phillips ("Teenage Bounty Hunters").

Niestety, na razie nie znamy ani tytułu, ani daty premiery nowego serialu. Tajemnicą jest również data premiery 3. sezonu "The Boys".