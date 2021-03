Serial "The Last of Us" od HBO będzie się znacząco różnił fabułą od swojego pierwowzoru

Twórcy nadchodzącego serialu od HBO opowiedzieli, że pierwszy sezon będzie adaptował oryginalne "The Last of Us", jednak między obydwiema produkcjami będą znaczące różnice fabularne.

The Last of Us będzie się różniło fabułą wobec oryginalnej gry

Neil Druckmann, czyli reżyser obydwóch odsłon szalenie popularnych i docenianych gier od Sony oraz Craig Mazin, showrunner nagradzanego "Czarnobyla", są obecnie bardzo zapracowani przy ich wspólnym serialu "The Last of Us". Znaleźli jednak trochę czasu, by porozmawiać z reporterem IGN-u, z którym poruszyli temat nadchodzących odcinków ich produkcji.

Chociaż pierwotnie zakładano, że HBO nie będzie chciało za bardzo odbiegać od oryginalnej historii Ellie i Joela, to Druckmann wyjaśnił, że wcale nie jest to prawda. Panowie zapowiedzieli bowiem, że większość dialogów serialu będzie wyciągnięta żywcem ze scenariusza pierwowzoru, ale będą osadzone w innym kontekście sytuacyjnym, dzięki czemu opowiedziana przez nich historia będzie inna i świeża.

Wiecie, budowanie świata przedstawionego w "The Last of Us" było wykonane niezwykle pieczołowicie w oryginalnej grze, więc rozumiemy, że oddanie tej samej immersji w serialu mogłoby być trudne. Pewnie dlatego właśnie twórcy musieli postawić na zmiany fabuły. Jak wyjaśnił Druckmann:

Już dawno ustaliliśmy, że pierwszy sezon będzie adaptował pierwszą grę. Dla nas najważniejsze było to, by zachować takie same filozoficzne podłoże dla tej opowieści. Jeśli chodzi o szczegóły pokroju tego, jak ubrane są postaci, czy coś w tym stylu, to było dla nas dużo mniej ważne. Chcieliśmy zachować rdzeń emocjonalnej podróży tych postaci. Czasami te elementy są niemalże identyczne. Zobaczenie swoich dialogów w serialu HBO to niezwykle dziwne przeżycie. Ale czasami wszystkie elementy będą się bardzo znacząco różniły od gry, bo mamy do czynienia z innym medium.

Wiemy, że "The Last of Us" będzie jednym z "wielu nadchodzących" projektów filmowo-serialowych ze świata Sony Entertainment (tak zapowiedział szef firmy, Jim Kelly) - wiemy na pewno, że druga flagowa franczyza studia Naughty Dog (twórców The Last of Us) doczeka się filmowej adaptacji w postaci "Uncharted" z Tomem Hollandem w roli Nathana Drake'a (premiera została zaplanowana na luty 2022 roku).

Niestety, na razie nie wiemy, kiedy zadebiutuje serial HBO.