Serial "The Simpsons" przewidział zamieszki na Kapitolu? Tak twierdzą fani [WIDEO]

Serial "The Simpsons" to fenomen nie tylko dlatego, że ukazuje się nieprzerwanie od ponad 30 lat, ale również z powodu swoich rzekomych profetycznych właściwości. Zdaniem wielu widzów animacji, twórcy serialu ponownie przewidzieli przyszłość. Tym razem chodzi o zamieszki, do których doszło w środę 6 stycznia 2021 roku na amerykańskim Kapitolu.

Zamieszki na Kapitolu - "The Simpsons" znowu przewidzieli przyszłość?

Nowy rok zaczął się dla Amerykanów z przytupem. Po raz pierwszy w historii dokonano ataku na Kapitol Stanów Zjednoczonych - siedzibę Kongresu USA i jeden z symboli demokracji tego kraju. Sprawcami zamieszek byli zwolennicy Donalda Trumpa, który nie jest w stanie pogodzić się z przegraną w wyborach prezydenckich. W wyniku konfrontacji ze służbami zginęły cztery osoby.

Według internautów te wydarzenia zostały przepowiedziane w 31. specjalnym odcinku "The Simpsons" ukazującym się co roku z okazji Halloween. Emitowany 1 listopada 2020 roku "Treehouse of Horror" ma zawierać w sobie elementy będące zaskakująco zbieżne z ostatnimi wydarzeniami z Waszyngtonu. W jednej z historii dziejącej się w dzień wyborów Homer udaje się na głosowanie. Nie oddaje jednak głosu na żadnego z kandydatów, co prowadzi do katastrofy. Wkrótce miasteczko Springfileld pogrąża się w chaosie.

Zdaniem fanów "The Simpsons" paralele pomiędzy odcinkiem a zamieszkami na Kapitolu są niepodważalne.

Nawet tym razem wszystko przewidzieli.

Kolejne sterowanie predykcyjne autorstwa Simpsonów! Żyjemy w "Truman Show". Sami zadecydujcie.

Simpsonowie nigdy cię nie zawiodą!

Jak widać, twierdzenie, według którego "The Simpsons" przewidują przyszłość, ciągle żyje i ma się dobrze.

"The Simpsons" - czy serial naprawdę przewiduje przyszłość?

Zdaniem wielu fanów serialu twórcy zapowiedzieli przyszłe wydarzenia wieloktornie - od wybrania Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych, przez wykupienie Foxa przez Disneya oraz, zakończenie "Gry o tron" po pandemię koronawirusa i plagę morderczych szerszeni. Jednak czy kreskówka rzeczywiście przepowiada przyszłość?

Zdecydowanie nie. Pokazuje za to mechanizm funkcjonowania ludzkiego mózgu, który można również zaobserwować pośród osób wierzących w horoskopy i słowa różnego rodzaju jasnowidzów. Analityczny sposób myślenia każe łączyć nam niektóre podobne wydarzenia w większą całość, by dostrzec pozorne wytłumaczenie pewnych przełomowych i ważnych zjawisk. Powyższą predykcję zamieszek na Kapitolu należy więc traktować raczej w formie żartu i popkulturowej ciekawostki.