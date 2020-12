Viggo Mortensen martwi się o serial "Władca Pierścieni". Przyczyną jest "Gra o tron"

"Władca Pierścieni" czeka na swój wielki powrót w postaci serialu Amazon Prime Video. 20 lat po premierze "Drużyny Pierścienia" na ekrany trafi produkcja przybliżająca losy Śródziemia z czasów Drugiej Ery. Viggo Mortensen, który w trylogii Petera Jacksona wcielał się w postać Aragorna, ma w związku z tym mieszane uczucia. Aktor obawia się, że twórcy nowego "Władcy Pierścieni" za bardzo poddają się nowym trendom i ich serial bardziej niż legendarne filmy, będzie przypominał serial "Gra o tron".

Nie da się ukryć, że "Władcę Pierścieni" i "Grę o tron" łączy bardzo wiele. I nie chodzi tylko o gatunek fantasy, do którego należą obydwa dzieła. George R.R. Martin sam często porównuje się z J. R.R. Tolkienem (i nie chodzi tylko o podwójne R między imieniem i nazwiskiem). Twórca "Pieśni Lodu i Ognia" niejednokrotnie przyznawał się do inspiracji "Władcą Pierścieni", a w jednym z wywiadów wyznał nawet, że gdyby nie Gandalf, nie powstałby jeden z najbardziej charakterystycznych motywów w "Grze o tron".

Twórcy serialu "Władca Pierścieni" również nie kryją swoich dążeń, by jak najbardziej upodobnić się do hitu HBO. W obsadzie produkcji Amazona znaleźli się zarówno Robert Aramayo, czyli młody Ned Stark, jak i Joseph Rawle, który w "Grze o tron" grał Benjena Starka. Jak wynika z medialnych doniesień, mężczyźni mają wcielić się w głównego protagonistę i głównego antagonistę nowej serii.

Być może właśnie te doniesienia sprawiły, że Viggo Mortensen postanowił podzielić się swoimi obawami odnośnie nadchodzącego serialu. W ostatnim wywiadzie dla NME poruszył tę kwestię, mówiąc:

Zaraz potem aktor dodał jednak, że wierzy w talent i wyczucie twórców serialu "Władca Pierścieni" oraz w to, że będą starali się czerpać przede wszystkim z dokonań Petera Jacksona.

Wiem, że to J.A.Bayona, który jest bardzo utalentowanym hiszpańskim reżyserem. Kręcą to w Nowej Zelandii, więc liczę na to, że będą korzystali z rad Petera Jacksona, a może i członków jego ekipy. Myślę, że mają pełne pole do popisu, by zrobić to dobrze. Mają z kogo brać przykład.