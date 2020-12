"Władca Pierścieni" kompletuje obsadę. Kogo zobaczymy w serialu Amazona?

"Władca Pierścieni" to jedna z najważniejszych serii filmowych nowego tysiąclecia, nie dziwi więc, że zdecydowano się stworzyć związany z nią serial. Zdjęcia trwają już od jakiegoś czasu (oczywiście w Nowej Zelandii), tymczasem Amazon Prime ogłosił listę kolejnych 20 aktorów i aktorek, którzy dołączyli do obsady odcinkowej opowieści o Śródziemiu.

"Władca Pierścieni" - obsada serialu

Twórcy serialu "Władca Pierścieni" postanowili wpisać się w popularny trend i w obsadzie wyczekiwanego fantasy zaprezentować nowe twarze, nieznane dotychczas z pierwszych stron gazet czy plakatów filmowych hitów. Niemniej, wśród 20 nazwisk ogłoszonych właśnie na łamach Variety, możemy odnaleźć kilka popularnych postaci. Najsłynniejszym nowym członkiem obsady serialu o Śródziemiu jest z pewnością Peter Mullan - brytyjski aktor, znany m.in. z "Trainspotting", "Tyranozaura", "Ludzkich dzieci" czy serialu "Top of the Lake".

Fot. Everett Collection/East News

Kinomani z pewnością kojarzą także Cynthię Addai-Robinson, która wystąpiła w "Księgowym" u boku Bena Afflecka oraz w serialach "Strzelec", "Spartakus" i "Arrow". Znany jest także Benjamin Walker (zdjęcie główne), który ścigał wampiry jako Abraham Lincoln, a wraz z Chrisem Hemsworthem, Tomem Hollandem i Cillianem Murphym znalazł się "W samym sercu morza".

Fot. AFP/EAST NEWS

Prócz wymienionych nazwisk, do obsady serialu "Władca Pierścieni" dołączyli: Simon Merrells ("Spartakus", "Wilkołak", "Templariusze"), Augustus Prew ("Tajemnica rajskiego wzgórza", "Klondike", "Skazany na śmierć"), Trystan Gravelle ("Anonimus", "Księga czarownic", "Quiz"), Sir Lenny Henry ("Harry Potter i więzień Azkabanu", "Broadchurch"), Thusitha Jayasundera ("Humans", "Doktor Foster"), Maxim Baldry ("Rok za rokiem"), debiutujący Ian Blackburn, Kip Chapman ("Top of the Lake"), Geoff Morrell ("Top of the Lake", "Ned Kelly"), Anthony Crum ("Dzicz"), Maxine Cunliffe ("Power Rangers Megaforce"), Fabian McCallum ("You, Me and the Apocalypse"), Lloyd Owen ("Apollo 18", "Miss Potter"), Alex Tarrant ("800 words"), Leon Wadham ("The Bad Seed"), Sara Zwangobani ("Życie po falstarcie", "Marzenia i koszmary"), a także Peter Tait, który grał w filmie "Władca Pierścieni: Powrót króla". Wcielał się wówczas w Shagrata, jednego z dowódców Uruk-hai.

Wcześniej ogłoszono już, że w produkcji Amazona wystąpią m.in.: Robert Aramayo i Joseph Rawle, czyli Starkowie z "Gry o tron" jako główny protagonista i antagonista, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge oraz Morfydd Clark, która wcieli się w młodą Galadrielę.

Serial "Władca Pierścieni" - kiedy premiera na Amazon Prime Video?

Za reżyserię dwóch pierwszych odcinków serialu odpowie J.A. Bayona ("Jurassic World: Upadłe królestwo", "Sierociniec"). "Władca Pierścieni" to oczywiście roboczy tytuł produkcji. Akcja serialu Amazona ma być osadzona wiele lat przed wydarzeniami z trylogii J.R.R. Tolkiena, którą w latach 2001-2003 zekranizował Peter Jackson. Właściwy tytuł i data premiery nie są jeszcze znane. Wiadomo jednak, że zdjęcia trwają obecnie w Nowej Zelandii, a twórcy pracują już nad 2. sezonem.