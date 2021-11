Serial animowany "X-Men" doczeka się kontynuacji! Kiedy zobaczymy "X-Men '97"?

Legendarny serial animowany "X-Men: The Animated Series" z lat 90. doczeka się kontynuacji po latach w postaci produkcji "X-Men '97". Co wiemy o nowym tytule?

X-Men '97 - oto kontynuacja kultowego X-Men: TAS

Serial "X-Men: The Animated Series" z lat 90. to jedna z najlepszych opowieści o superbohaterach w historii. Adaptacja znanych i mniej znanych komiksów Marvela o grupie mutantów pod dowództwem Profesora X do dzisiaj jest uznawana za złoty standard wśród produkcji telewizyjnych (i w sumie filmowych) Marvela. O kontynuacji tego serialu mówi się od lat i ta nareszcie się urzeczywistniła.

Podczas ostatniego Disney+ Day dowiedzieliśmy się, że w produkcji jest już nowy animowany serial "X-Men '97", który będzie kontynuacją przygód drużyny X-Men z serialu z lat 90. Akcja oryginału kończyła się właśnie we wrześniu 1997 roku, kiedy śmiertelnie ranny Profesor Charles Xavier został przetransportowany wraz z Magneto do królestwa Shi'ar z daleka od Ziemi.

Jak rozumiemy, "X-Men' 97" opowie nam o losach drużyny niedługo po utracie Profesora X i Magneto. Co ciekawe, w serialu ma powrócić większość oryginalnej obsady - wśród nich pojawią się Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Adrian Hough, Christopher Britton, Catherine Disher, Chris Potter, Alison Sealy-Smith i Alyson Court.

Wśród nowych głosów usłyszymy gwiazdę Jennifer Hale (damska wersja Komandor Shepard w Mass Effect). Oprócz tego pojawią się: Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett oraz AJ LoCascio. Głównym scenarzystą i producentem wykonawczym jest Beau DeMayo, który niedawno pracował nad scenariuszami do "Wiedźmina" od Netflix.

Twórcy oryginalnego "X-Men: The Animated Series", czyli Eric i Julia Lewald, a także reżyser Larry Houston będą pełnili funkcje kreatywnych konsultantów. Disney+ potwierdził, że serial "X-Men '97" pojawi się w ofercie platformy już w 2023 roku.