Seriale i filmy podobne do "Euforii" - co obejrzeć po hicie z Zendayą?

Powoli dobiega do końca 2. sezon hitowej "Euforii" z Zendayą w roli głównej. Dramat o nastolatkach święci ogromne triumfy, a widzowie mogą się pytać "czy są seriale podobne do tego?".

Euforia - oto 5 seriali podobnych do hitu z Zendayą

"Euforia" to amerykański serial telewizyjny, którego autorem jest Sam Levinson. Ten bazował na własnych doświadczeniach z młodości, a także izraelskim serialu o tym samym tytule. Obie produkcje mają podobny klimat i zakres tematyczny (młodzież, która lubi się bawić "na ostro", nie stroniąc od seksu, narkotyków i alkoholu), ale nieco inaczej podeszły do tematu głównej postaci.

W amerykańskiej "Euforii" pierwsze skrzypce gra Rue, nastolatka, która po powrocie z odwyku stara się ponownie odnaleźć w licealnej rzeczywistości, zmiennej jak w kalejdoskopie. W rolę świetnie wciela się Zendaya, która za występ w serialu otrzymała już nagrodę Emmy i coś czujemy, że po kolejnych sezonach otrzyma ich jeszcze kilka.

Ogólnie serial jest doceniany za grę aktorską obsady, dzięki czemu widz współodczuwa wszystkie stany emocjonalne bohaterów. Realizacja, montaż, udźwiękowienie i kinematografia również stoją na wysokim poziomie, dzięki czemu produkcja jest doceniana w niemalże każdej grupie odbiorców.

Czy są na świecie seriale przypominające swoim klimatem "Euforię"? Owszem, są, jednak nie spodziewajcie się, że one dorównają produkcji HBO - ta bowiem stawia poprzeczkę bardzo wysoko.

1. Spring Breakers

W filmie "Spring Breakers" reżyser Harmony Korine przygląda się życiu czterech dziewczyn, które żyją od imprezy do imprezy. W trakcie seansu odczuwamy pustkę w życiach bohaterek, w czym pomaga niezwykły montaż, kolor i muzyka. W filmie znajdziemy też znakomitą rolę Jamesa Franco (zanim jeszcze nie był persona non grata w Hollywood), a także wyborny hołd dla "Everytime" Britney Spears.

2. Assassination Nation

Reżyserem "Assassination Nation" jest... Sam Levinson. Oczywiście więc, że produkcji nie mogło tutaj zabraknąć. Podobieństwa do "Euforii" widoczne są nawet gołym okiem: film Levinsona prezentuje równie bezkompromisową, pełną koloru i głośnej muzyki opowieść o problemach wchodzenia w dorosłość, pełną celnych i trafnych uwag, punktujących pewne absurdalne zachowania. Zgadza się nawet obsadzenie w jednej z ważniejszych ról transpłciowej aktorki.

3. Skins

To porównania do tej produkcji słychać w kontekście "Euforii" najczęściej. Niektórzy nazywają produkcję Levinsona nawet "Skinsami na kwasie", więc trudno, by tego brytyjskiego serialu miało tu zabraknąć. Nadmierny egocentryzm, wykluczenie społeczne, czy problemy odżywiania - każda z postaci posiada własny zestaw problemów, z którymi musi sobie poradzić. Serial w niektórych kręgach był kultowy, a jeżeli było się nastolatkiem w latach 2010-2015, to trudno było uciec od tej produkcji.

4. Dope

Okej - to jest wybór trochę naciągany, bo pozwala spojrzeć na życie nastolatków z nieco... cieplejszej perspektywy. Rzecz opowiada nam o grupie przyjaciół, którzy przypadkiem wplątują się w aferę z narkotykami w tle. W przeciwieństwie do "Euforii" podejście do tematu jest znacznie bardziej komediowe, trochę infantylniejsze, a także bardziej "słoneczne". No i ścieżka dźwiękowa jest równie dobra, ale zgoła inna. Niby inny, a jednocześnie podobny - może się spodoba:

5. Tacy właśnie jesteśmy

Miniserial twórcy oscarowego filmu "Tamte dni, Tamte noce" Luki Guadagnino to historia dojrzewania dwójki amerykańskich nastolatków. Ci mieszkają w bazie wojskowej we Włoszech, przez co ich kontakt z innymi rówieśnikami jest nieco ograniczony. Dlatego produkcja przygląda się przemianom, jakie zachodzą w życiu młodych bohaterów. Z "Euforią" serial łączy w szczególności dość naturalistyczne podejście do nakreślania życia współczesnej młodzieży i sposób opowiadania o ich eksperymentach seksualnych.