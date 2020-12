Seriale świąteczne na Netflix: TOP 5 produkcji ze świętami w tle

Skoro można kręcić (i oglądać!) filmy świąteczne, to dlaczego nie świąteczne seriale? Dla wszystkich fanów tego typu produkcji przygotowaliśmy krótki przewodnik po świątecznych serialach dostępnych na Netflix.

Jak ustalaliśmy już wielokrotnie, Netflix pod względem ilości filmów świątecznych nie ma sobie równych (naprawdę). Biblioteka serwisu pęka w szwach od gwiazdkowych produkcji, wśród których znajdują się zarówno świąteczne filmy dla dzieci, świąteczne filmy familijne, świąteczne komedie romantyczne, jak i... świąteczne seriale. Jeśli lubicie produkcje z zimowymi świętami w tle, a w tym roku postanowiliście być grzeczni i zostać w domu na Gwiazdkę, polecamy binge-watching poniższych tytułów.

Seriale świąteczne na Netflix - co obejrzeć?

Jeśli myślicie, że seriale świąteczne na Netflix to po prostu zmultiplikowany poziom lukru rozbity na kilka odcinków, to grubo się mylicie. Oczywiście znajdziecie tutaj "typowo Netfliksowe" produkcje dla nastolatków jak "Dash i Lily" czy "Obłędnych świąt". Jednak wśród świątecznych seriali na Netflix czeka na Was także kilka niespodziewanych prezentów, takich jak niemiecki komediodramat o zagubionym muzyku, norweski serial dla trzydziestolatek sfrustrowanych komentarzami przy świątecznym stole, czy komedia świąteczna prosto z RPA. Szczegóły prezentujemy poniżej.

1. Facet na święta - serial, 2 sezony

Zmęczona komentarzami rodziny Johanne szuka partnera, którego mogłaby przyprowadzić na rodzinne święta. W drugim sezonie wszystko wskazuje na to, że odnalazła prawdziwą miłość, jednak wszystko zdaje się stać na jej drodze do szczęścia.

2. Bratnie święta (2020) - serial, 1 sezon

Wypalony muzyk wraca do domu na święta, gdzie czeka na niego sporo nieciekawych niespodzianek.

3. Dash i Lily (2020) - serial, 1 sezon

Netfliksowe spojrzenie na święta w Nowym Jorku. Cyniczny Dash i pogodna Lily wymieniają się liścikami w czerwonym notesie, który przemierza całe miasto. Jednocześnie coraz głębiej zatapiają się w świąteczny romans.

4. Obłędnych świąt (2019) - serial, 1 sezon

Kiedy córka Dona wraca do domu na Gwiazdkę w towarzystwie nowego chłopaka, mężczyzna czuje wiele rzeczy, ale na pewno nie magię świąt.

5. Jak zepsuć święta: Wesele (2020) - serial, 1 sezon

Marnotrawna córka wraca do domu na święta, rujnując ślubne plany swojej siostry. Czy uda jej się wszystko naprawić, zanim będzie za późno?

Jeśli nie zaciekawił Was żaden z powyższych tytułów, a mimo wszystko chcielibyście zorganizować sobie świąteczny seans filmowy, polecamy nasz subiektywny wybór świątecznych filmów dla fanów superbohaterów i kina akcji.