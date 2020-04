Serialowi lekarze dziękują prawdziwym: aktorzy z "Dr House'a" i "Chirurgów" w poruszającym wideo

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wstrzymano prace nad niemal wszystkimi filmami i serialami. Aktorzy wykorzystują więc wolny czas, by wspierać innych w tych trudnych czasach. Gwiazdy popularnych seriali medycznych zjednoczyły się we wspólny wideo, w którym dziękują prawdziwym służbom zdrowia za ich walkę z koronawirusem.

Pomysłodawczynią akcji jest Olivia Wilde, którą znamy między innymi jako Trzynastkę z popularnego "Dr House'a". To właśnie na jej instagramowym profilu pojawiło się poruszające wideo, które aktorka rozpoczęła słowami:

Najbliżej zostania lekarzem byłam zakładając kostium. I choć to całkiem blisko, to jednak stanowczo nie to samo. Pragnę powiedzieć powiedzieć "dziękuję" prawdziwym bohaterom ze służby zdrowia. Jest też kilka innych osób, które chciałyby podziękować... "