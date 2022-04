Seth MacFarlane zrealizuje serial o miśku Tedzie. Znamy obsadę, opis fabuły i twórców produkcji

Ted doczeka się własnego serialu od Setha MacFarlane'a

Serwis streamingowy Peacock postanowił podzielić się obsadą, twórcami i opisem fabuły serialu "Ted", nadchodzącego serialu aktorskiego na bazie filmów o tym samym tytule. Oczywiście szefem projektu będzie Seth MacFarlane, który powołał postać do życia w oryginale. Tym razem produkcja zabierze nas do 1993 roku i przedstawi nam nieco inne realia, niż film z 2012 roku.

Tutaj główny bohater John Bennet (Max Burkholder) będzie miał 16 lat, a nie 35. Na ekranie będą mu towarzyszyli Scott Grimes oraz Giorgia Whigham. Seth MacFarlane ponownie udzieli natomiast głosu Tedowi.

Tak jak wspomnieliśmy, mamy rok 1993 i Ted już nie jest tak bardzo popularny, jak jeszcze kilka lat temu. Teraz mieszka u swojego najlepszego przyjaciela, 16-letniego Johna Benneta, który żyje ze swoją rodziną średniej klasy w Bostonie. Pod ich dachem jest również nastoletnia kuzynka Johna. Jak pewnie się domyślacie, Ted nie jest zbyt dobrym wzorem do naśladowania dla Johna, ale misiek będzie w stanie poświęcić wszystko, by pomóc chłopakowi i jego rodzinie.

MacFarlane wyreżyseruje, napisze i będzie jednym z showrunnerów produkcji - pomogą mu w tym Paul Corrigan i Brad Walsh, którzy będą producentami wykonawczymi.

Oryginalny film "Ted" zarobił prawie 600 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym mniej, niż 65 milionów, co uczyniło go najbardziej dochodową produkcją studia Universal w 2012 roku. To było dość duże zaskoczenie dla wszystkich zaangażowanych, więc wytwórnia szybko zleciła zrobienie kontynuacji.

Ta niestety okazała się być rozczarowaniem i przyniosła prawie trzykrotnie mniejsze przychody przy nieco wyższym budżecie. Od tamtej pory o serii słuch zaginął - aż do teraz. Niestety na razie data premiery serialowego "Teda" nie jest znana. Przypuszczamy, że serial zadebiutuje najwcześniej pod koniec 2022 roku, chociaż wiosna 2023 jest bardziej prawdopodobnym terminem.