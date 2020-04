"Sex Education" - zobaczcie zabawne wpadki z planu 2. sezonu [WIDEO]

By umilić swoim użytkownikom czas spędzony podczas kwarantanny, platforma Netflix opublikowała nagranie z planu 2. sezonu "Sex Education". Zobaczcie śmieszne wpadki aktorów.

"Sex Education" - wpadki z planu 2. sezonu

Wideo z wpadkami z planu "Sex Education" prezentuje się następująco:

"Sex Education" to jeden z najpopularniejszych seriali Netfliksa, który doczekał się dotąd dwóch sezonów. Z dość oryginalnej zapowiedzi dowiedzieliśmy się oficjalnie, że powstanie 3. sezon. Na obecną chwilę nie wiemy jednak, kiedy Otis, Maeve, Eric i reszta ekipy powrócą do nas z nowymi odcinkami. Początkowo spekulowano, że będzie to początek 2021 roku, jednak w związku z pandemią koronawirusa jest to opcja mało prawdopodobna.

