"Sexify": Zobacz specjalny materiał wideo o najodważniejszym polskim serialu ostatnich lat! [EXCLUSIVE]

"Sexify" bije właśnie rekordy popularności na Netflix, rozkładając na czynniki pierwsze temat seksu i kobiecego orgazmu. Z tej okazji mamy dla Was specjalny materiał wideo z udziałem twórców tej wyjątkowej produkcji.

"Sexify" rewolucjonizuje polską popkulturę od 28 kwietnia 2021, będąc pierwszym rodzimym serialem, który bez ogródek i pruderii mówi nie tylko o seksie, ale i o kobiecym orgazmie. O samym serialu opowiedzieli natomiast jego twórcy - Piotr Domalewski i Kalina Alabrudzińska - a także producenci "Sexify", Jan Kwieciński i Agata Gerc, autor zdjęć Mikołaj Łebkowski i kompozytor fantastycznej ścieżki dźwiękowej - Radzimir Dębski znany jako Jimek.

"Sexify": Specjalny zakulisowy materiał wideo

Serial "Sexify" bawi, uczy i wychowuje. To jednocześnie świetna rozrywka, jak i dzieło z misją, które sporo mówi nam o współczesnych kobietach i ich stosunku do własnego ciała i seksualności. A wszystko to okraszone elektronicznymi brzmieniami, które można słuchać godzinami na zapętleniu. Jak twórcom tego 8-odcinkowego serialu udało się osiągnąć taki efekt? Za wszystkim stała spójna wizja reżyserów i scenarzystów, operatora obrazu, scenografów i producentów. O jej poszczególnych elementach opowiedzieli w specjalnym materiale wideo, który redakcji Antyradia udostępnił Netflix. Zapraszamy za kulisy "Sexify"!

"Sexify": O czym jest nowy polski serial Netflixa?

Główną bohaterką "Sexify" jest chorobliwie ambitna studentka informatyki, która marzy o wygraniu prestiżowego konkursu dla programistów. W tym celu postanawia stworzyć aplikację o seksie. Problem tkwi jednak w tym, że sama nie ma o nim pojęcia. Z pomocą przychodzi jej najlepsza przyjaciółka Paulina i nowopoznana współlokatorka Monika. One także, wbrew pozorom, nie są żadnymi ekspertkami w tych tematach. Dziewczyny wspólnie wyruszają w fascynującą podróż ku odkryciu kobiecej siły i seksualności.

W główne role wcielają się Aleksandra Skraba ("Pułapka"), Maria Sobocińska ("Pan T.") oraz Sandra Drzymalska ("Ostatni komers"). W serialu występują również Piotr Pacek, Bartosz Gelner, Kamil Wodka i Jan Wieteska, a także Małgorzata Foremniak, Cezary Pazura, Zbigniew Zamachowski, Wojciech Solarz i Ewa Szykulska.

Wszystkie odcinki "Sexify" są dostępne na Netflix od 28 kwietnia 2021.