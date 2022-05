"She-Hulk" - oto pierwszy zwiastun serialu o prawnik, której nie chcecie denerwować

She-Hulk - oto pierwszy zwiastun produkcji o kuzynce Hulka

Produkcja będzie nosiła tytuł "She-Hulk: Attorney at Law" i podobnie jak w komiksach, główną bohaterką będzie 30-kilku letnia prawniczka Jennifer Walters. Ta w wyniku transfuzji krwi od swojego kuzyna Bruce'a Bannera zyskuje jego supermoce (za to w większości otrzymuje radzi sobie z mocami przekazanymi jej przez kuzyna, Bruce'a Bannera. Nie zabraknie wątków prawniczych, bicia się ze złoczyńcami, a także randkowania.

Zresztą nie będziemy przedłużać - zobaczcie zwiastun poniżej:

Oglądaj

W główną rolę wciela się Tatiana Maslany, a w serialu wystąpi nie tylko Mark Ruffalo, który powróci jako Bruce Banner/Hulk, ale również Tim Roth. Aktor po latach znów wcieli się w Emila Blonsky'ego/Abominationa, który pierwszy raz pojawił się w filmie "Incredible Hulk" z 2008 roku.

Jesteśmy pewni, że fanów komiksów zapewne ucieszy fakt, że She-Hulk będzie zajmować się sprawami dotyczącymi superludzi. W zwiastunie pojawiają się między innymi Titania (Jameela Jamil) oraz Frog-Man. Komiksowy odpowiednik Titanii to supersilna przeciwniczka She-Hulk. Frog-Man to z kolei komediowy bohater epizodyczny, który jest związany głównie ze Spider-Manem.

My nadal mamy nadzieje, że w produkcji powróci również Matt Murdock/Daredevil grany przez Charliego Coxa. W końcu on również jest prawnikiem, więc taki crossover byłby całkiem przyjemnym rozwiązaniem. Aktor ostatnio pojawił się w filmie "Spider-Man: No Way Home".

Za produkcję odpowiada Jessica Gao. W rolach głównych pojawią się: Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Benedict Wong, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Renée Elise Goldsberry i Jon Bass. "She-Hulk" trafi na platformę Disney+ już 17 sierpnia 2022 roku. Serial będzie miał 9 odcinków.