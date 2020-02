"She-Hulk" - znamy szczegóły nadchodzącego serialu Marvela

W 2020 roku w kinach zadebiutują tylko dwa filmy Marvel Studios - "Black Widow" i "Eternals". Jednak to nie jedyna okazja do spotkania bohaterów z MCU. Na Disney+ pojawia się bowiem aż dwa seriale - "Falcon and the Winter Soldier" oraz "WandaVision". W produkcji są już kolejne tytuły, między innymi "She-Hulk". W sieci pojawiły się informacje dotyczące solowych przygód supersilnej zielonoskórej bohaterki.

"She-Hulk" - o czym będzie nowy serial Marvela?

Każdy fan komiksów doskonale zna She-Hulk. Jennifer Walters zadebiutowała w "Savage She-Hulk" #1 z 1980 roku. Została stworzona przez Stana Lee i Johna Buscemę tylko dlatego, że przedstawiciele Marvel Comics obawiali się, że inne przedsiębiorstwa wykorzystają popularność serialu "The Incredible Hulk" i na jej fali stworzą własną postać o nazwie She-Hulk. Z tego powodu zawczasu powołali do życia nową bohaterkę, żeby ustrzec się przed zmarnowaniem tkwiącego w niej potencjału.

Według informacji podanych przez portal The Illuminderi, serialowa geneza She-Hulk ma być bardzo podobna do komiksowego originu postaci. Walters będzie wymagała transfuzji krwi po postrzale i jedyną osobą, która może jej pomóc jest jej kuzyn Bruce Banner, lepiej znany jako Hulk. Zabieg medyczny spowodował, że napromieniowana krew Hulka przyczyniła się do przemiany prawniczki w żeńską wersję członka Avengers.

Komiksowa She-Hulk o wiele bardziej panowała nad swoimi mocami, niż jej kuzyn, przede wszystkim w pełni zachowując swoją świadomość. Niewykluczone, że nowa bohaterka zastąpi Hulka, który został poważnie poszkodowany w filmie "Avengers: Endgame", co sprawiło, że nie może aktywnie uczestniczyć w życiu drużyny superbohaterów.

"She-Hulk" - kiedy premiera?

Na razie serial jest na bardzo wczesnym etapie produkcji. Obecnie twórcy "She-Hulk" poszukują odtwórczyni tytułowej bohaterki. Trwa casting, na który mogą zgłaszać się kobiety każdego koloru skóry w wieku od 26 do 34 lat, mające zacięcie komediowe. Z opisu wymagań wynika więc, że serialowa She-Hulk, podobnie jaj jej papierowy odpowiednik, będzie rzucała żarcikami, a może nawet łamała czwartą ścianę.

Prawdopodobnie w serialu gościnnie wystąpi Mark Ruffalo, który od 2012 roku wciela się w Bruce'a Bannera/Hulka. Zdjęcia do "She-Hulk" mają ruszyć jeszcze w roku 2020. Scenarzystką produkcji została znana z "Ricka i Morty'ego" Jessica Gao. Na premierę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Prawdopodobnie do roku 2022.

