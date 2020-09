Chociaż Disney ma pod swoimi skrzydłami co raz więcej prawd do postaci Marvela, Spider-Man i wszyscy związani z nim bohaterowie i złoczyńcy należą do Sony. Korporacje dogadały się między sobą i dzięki temu Peter Parker funkcjonuje w MCU. Nie oznacza to jednak, że Sony nie chce zarobić na posiadanych przez siebie prawach jak najwięcej. Z tego powodu postanowiono powołać od życia pierwszy serial, prezentujący przygody jednej z członkiń pajęczej rodziny - Silk.

"Silk" - Sony stworzy nowy serial Marvela

Spider-Man jeszcze przynajmniej w jednym filmie będzie pojawiał się w MCU. Nie wiadomo jaka przyszłość czeka pajęczego bohatera. Jednak Sony nie próżnuje i z roku na rok powiększa pajęczy świat.

Za nami premiera "Venoma", a przed nami druga część tej serii, "Morbius", "Madame Web" i solowa produkcja o Kravenie Łowcy. Na tym się jednak nie skończy. Jak podaje Deadline, Sony przygotowuje cykl seriali, będących spin-offami "Spider-Mana". Na pierwszy ogień pójdzie Silk. Zamysł twórców jest prosty. Chcą zrobić coś, co swego czasu wdrożył Netflix - serię produkcji w odcinkach, prezentującą kolejnych herosów. Ich poszczególne przygody będą ze sobą powiązane i z czasem zmierzą w kierunku wspólnej przygody.

Netflix kilka lat temu miał prawa do części postaci znanych z komiksów Marvela i powołał do życia "Daredevila", "Jessicę Jones", "Luke'a Cage'a", "Iron Fista", "Punishera" i "Defenders". Obecnie seriale zostały zakończone i niebawem prawa do tych bohaterów trafią z powrotem do Marvela, ale postacie związane ze Spider-Manem to zupełnie inna para kaloszy.

Sony bierze się więc powoli za serialową opowieść o Silk. Za scenariusz produkcji odpowie Lauren Moon ("Good Trouble", "Atypowy"), która podobnie jak tytułowa bohaterka jest Amerykanką koreańskiego pochodzenia. Producentami wykonawczymi "Silk" zostaną Phil Lord, Chris Miller ("Spider-Man: Uniwersum") oraz była szefowa Sony Pictures - Amy Pascal. Osoby, które śledzą wieści na temat seriali Marvela nie powinny być zaskoczone. Pierwsze doniesienia o produkcji o Silk pojawiły się w 2018 roku. Początkowo mowa była jednak o filmie o Cindy Moon.

Postać Silk zadebiutowała w 2014 roku w komiksie "The Amazing Spider-Man" #4. Bohaterka została stworzona przez Dana Slotta i Humberto Ramosa. Cindy była jedną z koleżanek z klasy Petera Parkera, którą ugryzł ten sam radioaktywny pająk, co jego. Dziewczyna zdobyła pajęcze zdolności. Kiedy Peter bronił Nowego Jorku jako Spider-Man, Silk była trzymana w specjalnym bunkrze przez swojego mentora Ezekiela Sima. Wszystko po to, by nie padła ofiarą Morluna - potężnej istoty żywiącej się mocami superbohaterów.

Na razie nie wiadomo, kto wcieli się w Silk, kiedy ruszą zdjęcia do serialu, ani kiedy produkcja zadebiutuje. Fani świata Spider-Mana muszą więc uzbroić się w cierpliwość.

