W piątek producenci serialu „Simpsonowie” wydali specjalne oświadczenie, w którym zobowiązują się do poprawy sytuacji, którą ignorowali przez lata.

" „Od teraz „Simpsonowie” nie będą już zatrudniać białych aktorów do dubbingowania postaci o innym kolorze skóry” – możemy przeczytać w specjalnej notatce. "

„Sprawa Apu” – od tego się zaczęło

Temat reprezentacji postaci o innym kolorze skóry, którym głos podkładają biali aktorzy w serialach animowanych trwa już od jakiegoś czasu, a „Simpsonowie” są jego najbardziej wyrazistym przykładem.

Kilka miesięcy temu jeden z użytkowników Twittera, wierny fan serialu „Simpsonowie” przygotował specjalny film, w którym zwrócił uwagę, że postać Apu Nahasapeemapetilona została napisana przez białych scenarzystów, a głos podkłada jej biały mężczyzna. Dodał także, że właśnie z tego powodu bohater jest uosobieniem wszystkich stereotypów o Hindusach w Stanach Zjednoczonych i że jest to postać problematyczna, właśnie z tego powodu.

Stacja pierwotnie nie odniosła się do filmu fana. Jednak jakiś czas później wyemitowano odcinek, który wydawał się bezpośrednio nawiązywać do kontrowersji. W odcinku z 8 kwietnia 2018 roku „No Good Read Goes Unpunished”, bohaterowie przytoczyli analogiczną sytuację, podkreślając, że:

" "Coś, co zaczęło się dekady temu, podobało się i nie było obraźliwe, dziś jest niepoprawne politycznie. Co można z tym zrobić?" "

po którym następował kolejny stereotypowy dowcip. Fani nie byli zadowoleni z takiego rozwiązania sprawy. Głównie dlatego, że nie było to właściwie żadne prawdziwe rozwiązanie.

Obecna decyzja producentów

Teraz okazuje się jednak, że stacja posłucha zdenerwowanych fanów i naprawi błędy przeszłości. Deklaracja zmiany podejścia jest tylko jednym z kroków podjętych przez producentów w stronę rzeczywistej poprawy sytuacji reprezentacji osób o innym kolorze skóry i prawdziwym oddaniem głosu przedstawicielom innych narodowości na ekranie. Kilka tygodniu temu Hank Azaria, który wcielał się w postać Apu zdradził, że zdecydował się zakończyć współpracę z serialem.

" „(…) Podjęliśmy decyzję, że nie będę już podkładał głosu pod postać Apu. Czujemy, że to właściwy krok. (…) Co producenci zrobią z tą postacią, leży już w ich gestii”. "

Zalążek większej zmiany

Warto zwrócić też uwagę, że piątkowa deklaracja producentów „Simpsonów” pojawia się w momencie, gdy wiele gwiazd otwarcie wycofuje się z grania postaci o innym kolorze skóry.

Aktor Mike Henry, który podkładał głos pod postać Clevelanda w „Family Guyu” i „Cleveland Show” po blisko 20 latach pracy nad rolą, zdecydował się oddać głos bohatera osobie, która lepiej odda prawdziwy głos postaci.

" "Kocham tego bohatera, ale postać o innym kolorze skóry powinna grać osoba o innym kolorze skóry. W związku z tym, decyduję się przestać grać tego bohatera". "

I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role.

W ostatnich dniach także trzy popularne aktorki wyraziły ubolewanie, że zgodziły się podkładać głos pod bohaterki o innym kolorze skóry w popularnych serialach animowanych, podkreślając, że w ten sposób niejako zabrały pracę osobom, które lepiej oddałyby prawdziwy głos tych bohaterów.

Mowa o Alison Brie wcielającą się w Diane Nguyen, bohaterkę wietnamsko-amerykańskiego pochodzenia z serialu Netfliksa „BoJack Horseman”, Kristen Bell z nowego serialu Apple TV+ „Central Park” oraz Jenny Slate z serialu „Big Mouth” produkcji Netfliksa. Dwa z tych seriali są wciąż emitowane i obecnie trwa casting aktorki, która dzieli z bohaterką to samo pochodzenie i ten sam kolor skóry.

Jak dalej potoczą się losy postaci o innym kolorze skóry w najpopularniejszych serialach animowanych, dowiemy się pewnie w najbliższych tygodniach i miesiącach, gdy pojawią się pierwsze informacje na temat nowych castingów.

