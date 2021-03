Skunks ze "Zwariowanych melodii" normalizuje gwałt? Dziennikarz wywołał burzę wśród internautów

Bohater "Zwariowanych melodii" normalizuje gwałt - to zdanie dziennikarza wywołało wrzawę w sieci. Dlaczego doszedł do takich wniosków?

Jak podaje onet.pl,Charles M. Blow, dziennikarz "New York Times", napisał felieton, w którym stwierdza, że animowana postać skunksa z kreskówki "Zwariowane melodie" normalizuje gwałt. Jego artykuł wywołał burzę wśród internautów.

Skunks Pepé Le Swąd cały czas zalecał się do czarno-białych zwierząt myśląc, że to skunksy. Bohaterowie nie chcieli mieć z nim nic wspólnego i często dostawał karę za swoje zaloty. Na tę właśnie postać zwrócił uwagę dziennikarz "New York Times", który uważa, że skunks normalizuje gwałt, bowiem wbrew woli innych chce je całować, a nawet więzi.

Jak podaje onet.pl, mimo wielu negatywnych komentarzy internautów, Blow napisał na Twitterze:

Kiedy ofiara skunksa próbuje od niego uciec, ten zamyka drzwi - dochodzi do uwięzienia. Ta kreskówka utrwala w małych chłopcach przekonanie, że kiedy kobieta mówi "nie" - to tak naprawdę ma na myśli "tak", a wszystko jest tylko częścią jej gry wstępnej. To początek walki o władzę.

Niektórzy internauci uważają, że postać skunksa zawsze dostawała karę za swoje postępowanie i raczej był bohaterem, który pokazywał chłopcom, jak nie należy postępować. Inni natomiast są zdania, że "Zwariowane melodie" są pełne stereotypów i negatywnych treści. Co ciekawe, w czerwcu 2020 HBO Max ocenzurował produkcję wprowadzając zakaz korzystania z broni palnej, który dotyczy wszystkich postaci "Zwariowanych melodii".