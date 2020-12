Wariacje na temat klasycznych historii i postaci to znak rozpoznawczy współczesnej popkultury. Po rozmaitych uwspółcześnionych (lub nie) wersjach Sherlocka Holmesa czy Romea i Julii przyszedł czas na legendarnego Zorro, który w masce i pelerynie walczy o sprawiedliwość dla uciśnionych.

Zorro będzie kobietą. Robert i Rebecca Rodriguez stworzą nowy serial

Świat po raz pierwszy usłyszał o Zorro w 1919 roku za sprawą powieści Johnstona McCulleya "The Curse of Capistrano". Zamaskowany obrońca mieszkańców kolonii hiszpańskiej, który machał peleryną, jeździł konno i świetnie władał szpadą, szybko zdobył sławę i zainteresowanie filmowców. Pierwszy film na temat jego przygód nosił tytuł "Znak Zorro" i powstał już w 1920 roku. W tajemniczą postać wcielił się bardzo popularny wówczas Douglas Fairbanks. Współcześnie ten klasyczny bohater kojarzy się przede wszystkim z Antonio Banderasem, który kreował go w dwóch ostatnich filmach - "Masce Zorro" z 1998 roku oraz "Legendzie Zorro" z 2005 roku.

Nową wersję "Zorro" dla stacji NBC stworzy rodzeństwo Rodriguezów. Roberta Rodrigueza nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Twórca "Desperado", "Sin City" i "Od zmierzchu do świtu", który od lat współpracuje z Quentinem Tarantino, skupi się na scenariuszu i produkcji. Mniej znaną postacią w świecie filmu jest natomiast jego siostra Rebecca, która była jedną z reżyserek serialu Roberta "Od zmierzchu do świtu", a także montowała obydwie części jego "Maczety". Teraz to ona wysunie się na pierwszy plan jako reżyserka, współscenarzystka i koproducentka serialu, którego główną bohaterką będzie Sola Dominguez, udergroundowa artystka, która walczy o sprawiedliwość społeczną. Współczesna wersja Zorro ściągnie na siebie wielkie niebezpieczeństwo, ujawniając informacje na temat kilku organizacji przestępczych.

Sofia Vergara jako Zorro w nowym serialu NBC

W rolę Soli Dominguez wcieli się Sofia Vergara. Aktorka znana jest przede wszystkim z serialu "Współczesna rodzina", za rolę w którym przez cztery lata z rzędu otrzymywała nominacje do nagród Emmy i Złotych Globów. Z Rodriguezem współpracowała już wcześniej na planie filmu "Maczeta zabija", gdzie wcieliła się w postać Desdemony.

Fot. LFI/Avalon.red/REPORTER/East News

Serial NBC to nie pierwsze podejście Rodrigueza do tematu Zorro. To on obsadził Antonio Banderasa w "Masce Zorro" i miał reżyserować ten film, jednak studio nie godziło się na pełen przemocy styl reżysera. Projekt trafił więc ostatecznie w ręce Martina Campbella. Czy tym razem stacja NBC pozwoli Rodriguezom na stworzenie produkcji w stylu "Maczety" czy "Planet Terror"? Dziś, kiedy seriale pokroju "Gry o tron" wprowadziły nowe standardy dotyczące przemocy w telewizji, jest to bardzo możliwe.