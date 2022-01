"South Park" - nareszcie poznaliśmy datę premiery nowego sezonu serialu

Stało się. Po kilku odcinkach specjalnych, Matt Stone i Trey Parker powrócili do tworzenia "ordynarnych" epizodów "South Park". Kiedy zobaczymy nowy sezon?

Comedy Central nareszcie poinformowało, kiedy zobaczymy 25. sezon "South Park". Jak dowiadujemy się od twórców, nowe epizody zadebiutują już w lutym 2022 roku.

Był już "Pandemic Special", był "Vaccination Special", a potem też "Post Covid" - twórcy "South Park" wracają jednak do tworzenia 20-kilku minutowych odcinków. Te trzy wspomniane odcinki były 24. sezonem produkcji.

25. sezon "South Park" zadebiutuje już 2 lutego 2022 roku, a jednocześnie pojawi się AŻ SZEŚĆ odcinków serialu. Kolejne będą się pojawiały co tydzień na Comedy Central, Paramount+ oraz South Park Studios. Poniżej zobaczycie zapowiedź:

Wszystkie trzy odcinki specjalne "South Park" spotkały się z dobrym przyjęciem wśród fanów i krytyków, a także zanotowały sporą oglądalność, co może być zwiastunem dobrego sezonu. Plus przez ostatnie kilkanaście miesięcy wydarzyło się tyle absurdalnych rzeczy, że twórcy mają aż nadto materiału do pokazywania w krzywym zwierciadle.

Matt Stone i Trey Parker jakiś czas temu przedłużyli swoje kontrakty z Comedy Central/ViacomCBS, dzięki czemu "South Park" będzie powstawał co najmniej do 2027 roku. W ramach tej umowy, twórcy zobowiązali się również do stworzenia 14 "odcinków specjalnych" - takich jak m.in. "Post Covid".