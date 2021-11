"South Park" - zapowiedź nowego odcinka pokazuje nam dorosłych bohaterów [WIDEO]

South Park - oto zapowiedź kolejnego odcinka specjalnego

Oto kolejny odcinek specjalny "South Park" - ten ma zadebiutować już w Święto Dziękczynienia, które w tym roku wypada 25 listopada. Epizod "Post Covid" oczywiście pojawi się na Paramount+, ale również dzień później zobaczymy go (ZA DARMO) na stronie South Park Studios.

Ten przedstawia nam dorosłe wersje głównych bohaterów - zapowiedź zaczyna się od kompilacji kilku najbardziej wulgarnych fragmentów serialu, a następnie przedstawia nam starego Kyle'a i Stana. Panowie zaczynają wspominać sobie stare czasy i obietnice tego, że będą się wspierali niezależnie od sytuacji... Brzmi mrocznie.

Niedługo później twórcy prezentują piękny samoświadomy żarcik ze starym ojcem Stana, który nie chce już ludziom oferować "specjalnej marihuany" - tym razem przedstawi światu "ekskluzywny marihuanowy event", co jest oczywiście nawiązaniem do nazewnictwa tych dłuższych odcinków "South Park".

Zwiastun zobaczycie poniżej:

Oglądaj

Matt Stone i Trey Parker niedawno przedłużyli swoje kontrakty z Comedy Central/ViacomCBS, dzięki czemu "South Park" będzie powstawał co najmniej do 2027 roku. W ramach tej umowy, twórcy zobowiązali się również do stworzenia 14 "odcinków specjalnych" - takich jak m.in. "Post Covid".

Jak twierdzą twórcy, nowe "właściwe" sezony zaczną powstawać w 2022 roku.