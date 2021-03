"South Park" - zwiastun nowego odcinka specjalnego zapowiada wojnę o szczepionki

Już w przyszłym tygodniu wyemitowany zostanie nowy odcinek specjalny "South Park", w którym Cartman i reszta dzieciaków wywoła małą wojnę domową w tytułowym miasteczku. Stawką tego starcia będzie dostęp do szczepionek na COVID-19.

South ParQ Vaccination Special - zobaczcie zapowiedź odcinka specjalnego

Cartman chce się pobić z ojcem Buttersa, kradnące majtki Gnomy wyjaśniają, że należy im się szczepionka, bo są "essential workers", Butters uwierzy we wszystko, co pozwoli mu na wyjście z domu, a grupka głównych bohaterów musi się zastanowić nad ofertą 2 tysięcy dolarów za szczepionkę. Do sieci trafił właśnie krótki, aczkolwiek bardzo treściwy zwiastun "South ParQ Vaccination Special", czyli nowego odcinka specjalnego popularnego serialu.

Ten ma zadebiutować na antenie amerykańskiego Comedy Central już 10 marca (co za tym idzie we wczesnych godzinach porannych 12 marca będzie już dostępny w serwisie SouthParkStudios.com), a wspomnianą zapowiedź zobaczycie poniżej:

Oglądaj

Poprzedni odcinek specjalny, czyli "Pandemic Special" naśmiewał się ze wszystkiego, co działo się w trakcie kilku pierwszych miesięcy pandemii i śmiemy twierdzić, że "Vaccination Special" będzie robił dokładnie to samo, tylko zostanie o te kilka miesięcy zaktualizowany. W końcu "South Park" zawsze słynął z tego, że starał się być jak najbardziej aktualny, jak to tylko możliwe.

"Pandemic Special" trwał 47 minut, więc możemy przypuszczać, że również i "Vaccinaton Special" będzie oferował około 45-50 minut smakowitej rozrywki. Przekonamy się 10 marca.