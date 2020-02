Specjalny odcinek "Przyjaciół" już wkrótce na HBO Max? Oto wszystko, co wiemy o produkcji

W maju tego roku wystartuje kolejna platforma streamingowa. Już na start HBO Max będzie miało nam wiele do zaoferowania. W bibliotece serwisu znajdą się bowiem wszystkie dotychczasowe odcinki jednego z najpopularniejszych sitcomów w dziejach. To jednak nie wszystko, bowiem "Przyjaciele" szykują dla nas prawdziwy powrót po latach w postaci odcinka specjalnego.

Specjalny odcinek "Przyjaciół" już wkrótce na HBO Max?

Kilka miesięcy temu świat obiegła informacja jakoby, z okazji premiery HBO Max, WarnerMedia szykowało specjalny odcinek "Przyjaciół". Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey i Chandler powróciliby do nas po 16 latach rozłąki. Ostatnie doniesienia znacznie ostudziły jednak zapał fanów. Amerykańskie media zaczęły donosić, że produkcja stanęła pod znakiem zapytania, doszło bowiem do sporów na gruncie finansowym. Wygląda jednak na to, że twórcy i aktorzy doszli jednak do porozumienia.

Jak podaje portal Deadline, wszelkie ustalenia i negocjacje są już na końcowym etapie i już wkrótce podane zostaną konkrety. Atmosferę oczekiwania podsycił również odtwórca roli Chandlera, który opublikował w sieci wpis zwiastujący wielkie nowiny.

W produkcje mieliby być zaangażowani twórcy "Przyjaciół" - Marta Kauffman i David Crane. Media spekulują odnośnie fabuły oraz formuły odcinka. Ma on trwać około godziny i zgodnie z najpopularniejszymi przewidywaniami - nie będzie to pełnoprawny odcinek, a zapis spotkania aktorów 16 lat po emisji ostatniego odcinka serialu.

