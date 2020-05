Specjalny odcinek "Przyjaciół" z opóźnioną premierą. Wiemy, kiedy się ukaże!

"Przyjaciele" to jeden z najbardziej kultowych seriali w dziejach telewizji. Fani sitcomu z wypiekami na twarzy wyczekują premiery odcinka specjalnego, którego realizacji podjęła się platforma HBO Max. Niestety, wybuch pandemii koronawirusa przeszkodził w nakręceniu materiału, w związku z czym, wielki powrót naszych ukochanych bohaterów został przełożony w czasie. Na kiedy?

27 maja 2020 roku ruszy platforma HBO Max. To właśnie wówczas zadebiutować miał odcinek specjalny "Przyjaciół". Od dawna jednak wiadomo, że tak się nie stanie. Twórcy seriali zabrali jednak głos i zdradzili, kiedy ruszą zdjęcia.

Realizacja odcinka ma ruszyć w lipcu tego roku na scenie numer 24 w studiach Warner Bros. w Kalifornii, czyli dokładnie tam, gdzie kręcono wszystkie dotychczasowe odcinki. Kiedy zatem ukaże się odcinek? Choć nie podano dokładnej daty premiery, Bob Greenblatt z Warner Media zapewnił, że stanie się to pod koniec lata, najprawdopodobniej we wrześniu.

"

Początkowo zakładaliśmy, że premiera opóźni się o miesiąc lub dwa, teraz jednak wydaje się, że potrwa to znacznie dłużej. Mamy nadzieję, że do końca lata uda nam się zrealizować ten odcinek specjalny, jeśli zdołamy ruszyć z produkcją. Uważamy, że istotnym jest, by mieć dużą, hałaśliwą publiczność na żywo, aby docenić powrót tej szóstki wspaniałych przyjaciół. Nie chcieliśmy robić tego w Internecie z sześcioma kwadratami na ekranie. "