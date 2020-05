Spin-off "American Horror Story" w stylu "Black Mirror". Znamy tytuł i pierwsze szczegóły serialu

Mamy świetne wieści dla fanów "American Horror Story". Serialowe imperium Ryana Murphy'ego stale się rozrasta, a słynna antologia grozy doczeka się pierwszego spin-offu. Poznaliśmy już tytuł i pierwsze szczegóły związane z produkcją.

Spin-off "American Horror Story" - tytuł

"American Horror Story" to jeden z najpopularniejszych serialowych horrorów w dziejach telewizji. Dotychczas doczekaliśmy się już 9 odsłon, a 10. miała zawitać na ekranach jesienią tego roku. Teraz wiemy również, że Ryan Murphy zaserwuje nam nową dawkę grozy. Tym razem w nieco innej odsłonie. "American Horror Stories" to spin-off oryginalnego AHS i od "serialu matki" różnić się będzie formą. Dotychczas mieliśmy do czynienia z luźno powiązanymi ze sobą sezonami , gdzie każda seria przedstawiała inną historię. W produkcji pokrewnej to każdy odcinek będzie odrębnym bytem. Epizody trwać będą godzinę i pełnić rolę mini-horrorów.

Nie znamy nawet przybliżonej daty premiery "America Horror Stories". Wiemy na pewno, że do debiutu nie dojdzie przed połową 2021 roku. Szczegóły obsadowe również owiane są tajemnicą, ale mówi się, że możemy liczyć na udział stałych współpracowników Murphy'ego - Evana Petersa, Jessiki Lange i Sarah Paulson.

Oryginalna produkcja liczyć będzie łącznie 13 sezonów. 10. miał się ukazać jesienią tego roku, jednak koronawirus pokrzyżował plany filmowców. Na obecną chwilę nie wiadomo zatem, kiedy odbędzie się premiera nowych odcinków, ani czego będą one dotyczyć.