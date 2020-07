Spin-off "Riverdale" skasowany po pierwszym sezonie

Smutne wieści dla fanów uzdolnionych mieszkańców Riverdale, którzy postanowili zostać gwiazdami. Stacja The CW podjęła decyzję o skasowaniu serialu "Katy Keene" po pierwszym sezonie.

Katy Keene - The CW kasuje spin-off Riverdale

Wszyscy, którzy czekali na dalsze losy bohaterów spin-offu "Rvierdale" będą rozczarowani. Mimo ogromnej popularności głównego tytułu "Katy Keene" nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem widzów, jak planowano.

Jak donosi Deadline, szefostwo podjęło decyzję o anulowaniu serialu. Nie oznacza to jednak, że "Katy Keene" przepadła na zawsze. Zainteresowanie eksplorowaniem spin-offu "Riverdale" wyraża wytwórnia Warner Bros., która z otwartymi rękami przejmie serial i pokaże dalsze losy jego bohaterów. Istnieje więc szansa, że w przyszłości drugi sezon trafi na platformę HBO Max, która ma już w swojej ofercie sezon pierwszy. Są to na razie domysły, bo przedstawiciele Warner Bros. nie wydali oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.

"Katy Keene" to jedyny serial The CW, który nie dostał przedłużenia w styczniowej ramówce. Fani nie powinni być jednak zaskoczeni decyzją stacji. Po premierze serialu szef The CW Mark Pedowitz zapowiedział, że jego przedłużenie zależy od zainteresowania widzów. A że to było znacznie mniejsze, niż innymi produkcjami kanału jak "Batwoman" czy "Nancy Drew", decyzja była jednoznaczna.

Spin-off "Riverdale" rozgrywał się pięć lat po wydarzeniach z głównej produkcji i został oparty na komiksie Archie Comics pod tym samym tytułem. Tytułowa bohaterka marzy o wielkiej karierze w Nowym Jorku. Widzowie śledzą jej próby zyskania statusu gwiazdy. Trzynaście odcinków pierwszego sezonu zadebiutowało w lutym 2020 roku. Emisję zakończono w połowie maja. Co ciekawe serial zdobył całkiem wysokie noty na portalu Rotten Tomatoes - aż 91% świeżości od krytyków i 81% od widzów. W rolach głównych wystąpili Lucy Hale, Ashleigh Murray, Johnny Beauchamp, Julia Chan, Camille Hyde, Lucien Laviscount, Zane Holtz oraz Katherine LaNasa.

