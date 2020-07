Spin-off "Gry o tron" - kto wcieli się w Targareynów w nowym serialu HBO?

Już niebawem stacja HBO zaprezentuje kolejny serial rozgrywający się w Westeros. Tym razem poznamy losy rodu Targareynów. Pojawiły się nowe informacje na temat obsady nadchodzącego spin-offu.

"Gra o tron" - postacie ze spin-offu serialu "House of the Dragon"

Po ośmiu sezonach pełnych napięcia, przemocy, intryg, przekleństw i golizny "Gra o tron" w końcu się zakończyła. To jednak nie koniec serialowej adaptacji dzieła George'a R.R. Martina. Stacja HBO pracuje bowiem nad spin-offem poświęconym familii, z której pochodziła Daenerys Targaryen.

Emilia Clarke nie powróci jednak w nadchodzącym serialu, nie tylko dlatego, że jej postać zginęła w finale "Gry o tron". Akcja produkcji rozegra się przed wydarzeniami znanymi z adaptacji "Pieśni lodu i ognia". Zobaczymy więc protoplastów Daenerys. Kto się w nich wcieli?

Jak podaje portal NSFW, udało się dotrzeć do niepotwierdzonych jeszcze informacji na temat obsady "House of the Dragon". Wiemy, jakie postacie wystąpią w wyczekiwanej produkcji. Ruszył bowiem casting do głównych ról. Twórcy poszukują młodej aktorki, która wcieli się w Rhaenyrę Targaryen. Drugą znaczącą bohaterką ma być Alicent Hightower. Tutaj już reżyserzy castingu widzą starszą artystkę.

Zarówno Rhaenyra, jak i Alicent zostały kilkukrotnie wspomniane przez Martina w sadze "Pieśni lodu i ognia". Młoda księżniczka Targaryenów była opisywana jako najpiękniejsza kobieta Siedmiu Królestw. Subtelna powłoka skrywała jednak kobietę zdecydowaną i żądną władzy. Wiadomo, że próbowała uzurpować tron swojego brata Aegona II podczas wojny zwanej jako Taniec Smoków. Królowa Hightower jest natomiast macochą Rhaenyry i drugą żoną króla Viserysa I. Dość szybko zaczęła rywalizować ze swoją przybraną córką.

Czy to właśnie te dwie bohaterki będą protagonistkami serialu "House of the Dragon"? W styczniu 2019 roku poinformowano, że w serialu zobaczymy między innymi Aegona Targaryena, Visenyę Targaryen i Rhaenys Targaryen. Którzy aktorzy wcielą się w postacie? Fani na pewno tworzą już w głowach fanowską obsadę. Nadchodząca produkcja powstanie przy współpracy Martina i Ryana Condala. Na razie nie zdradzono, kiedy dokładnie zadebiutuje pierwszy spin-off "Gry o tron"?

