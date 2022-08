"Star Wars: Andor" - zobaczcie zwiastun nowej przygody z Rebeliantami w rolach głównych [WIDEO]

Star Wars: Andor - zobaczcie zwiastun serialu

Diego Luna powraca do swojej postaci Cassiana Andora w nadchodzącym serialu Disney+ o tytule "Star Wars: Andor". Luna niedawno miał okazję porozmawiać z portalem Deadline i w trakcie dyskusji zdradził, że czuje obecnie cierpliwość, ekscytację oraz nerwy z okazji niedługiej premiery produkcji - ta zbliża się już wielkimi krokami.

A co wiemy oprócz tego? W serialu powrócą znani z "Łotra 1" Saw Gerrera (Forest Whitaker) oraz Mon Monthma (Genevieve O’Reilly), ale widzimy też sporo nowych twarzy - rozpoznawalna jest ta, która należy do Stellana Skarsgaarda, który wcieli się w Luthena, rebelianckiego szpiega/rekrutera.

Zwiastun zapowiada nam definitywną odskocznie od tego, co mieliśmy okazję zobaczyć w "The Mandalorian" i "Księdze Boby Fetta". Nawet dziejący się właściwie w tych samych czasach "Obi-Wan Kenobi" jest na pierwszy rzut oka znacznie inny, niż "Andor". Zobaczcie wideo poniżej:

Serial "Andor" przy okazji będzie najdłuższą produkcją wśród innych tworów Disney+ - już teraz potwierdzono, że pierwszy sezon ma liczyć 12 odcinków (podobnie zresztą jak zapowiedziany już drugi sezon).

Dowiedzieliśmy się również, że opóźniona data premiery wiąże się z niespodzianką dla fanów. Produkcja zadebiutuje teraz 21 września 2022 roku, ale w zamian za to, na Disney+ zobaczymy od razu 3 pierwsze odcinki 1. sezonu "Andora".