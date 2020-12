To już oficjalne! Hayden Christensen powróci jako Darth Vader w serialu o Obi-Wanie

Nareszcie potwierdziło się to, na co fani "Gwiezdnych wojen" czekali od miesięcy. W serialu o Obi-Wanie Kenobim, będącym spin-offem prequelowej trylogii, powróci nie tylko Ewan McGregor, ale także Hayden Christensen.

Fani "Star Wars" zapamiętają 10 grudnia jako wyjątkowo dobry dzień (nie tylko jak na 2020 rok). Disney ogłosił, potwierdził lub ujawnił szczegóły 10 nowych seriali z odległej galaktyki. Wśród radosnych wieści pojawiła się m.in. oficjalna informacja, na którą miłośnicy "Gwiezdnych wojen" czekali od dawna - potwierdzono, że w nadchodzącym serialu o Obi-Wanie zobaczymy Haydena Christensena.

Hayden Christensen powróci jako Darth Vader

Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, dlaczego to takie ważne: Hayden Christensen niespełna 20 lat temu wcielał się w Anakina Skywalkera w prequelowej trylogii "Star Wars", w której Ewan McGregor zadebiutował jako Obi-Wan Kenobi. I choć można mieć mieszane uczucia względem jego kreacji aktorskiej, jak i całej trylogii z lat 1999-2005, to właśnie Christensen zapisał się w historii popkultury jako ten, który zaprezentował na ekranie przemianę Anakina Skywalkera w Dartha Vadera.

Domysły na temat jego powrotu do świata "Star Wars" pojawiły się już w maju 2020, kiedy portal LRM Online na podstawie wycieku informacji z tajemniczych źródeł donosił, że Hayden Christensen pertraktuje z Disneyem w sprawie serialu o Obi-Wanie. Teraz, podczas gigantycznej prezentacji Disney Investor Day, szefowa studia Lucasfilm potwierdziła wszystkie przypuszczenia, ogłaszając oficjalnie serial "Obi-Wan Kenobi" z Ewanem McGregorem w tytułowej roli oraz Haydenem Christensenem w roli Dartha Vadera.

Kiedy będzie toczyła się akcja serialu "Obi-Wan Kenobi"?

Powyższy tweet wskazuje na to, że "Obi-Wan Kenobi" to oficjalny tytuł nowego serialu "Star Wars". Dzięki ogłoszeniu Kathleen Kennedy poznaliśmy też jego konkretny czas akcji. Tak jak spodziewali się fani, produkcja wypełni lukę między "Zemstą Sithów" a "Nową nadzieją". Serial będzie toczył się 10 lat po pamiętnej walce Obi-Wana z jego przyjacielem i uczniem, Anakinem Skywalkerem.

Choć zaangażowanie Christensena do roli Dartha Vadera pozwala snuć domysły, jakie wydarzenia zaprezentuje serial o Obi-Wanie, szczegóły dotyczące jego fabuły wciąż nie są znane. W styczniu 2020 szefowa Lucasfilm zwolniła zespół scenarzystów, którzy pracowali nad projektem. Do czuwania nad scenariuszem zatrudniono Joby'ego Harolda, odpowiedzialnego m.in. za świetnego "Króla Artura: Legendę miecza" w reżyserii Guya Ritchiego. Reżyseria serialu pozostaje w rękach Deborah Chow ("Mr Robot", "Jessica Jones", "The Mandalorian"). Data premiery "Obi-Wana Kenobiego" nie jest jeszcze znana.