"The Acolyte" - jedną z głównych postaci w serialu o Sithach zagra gwiazda "Anny Boleyn"

Wygląda na to, że serial "The Acolyte" od Disney+ ma już namiastki obsady. Dowiedzieliśmy się, kto wcieli się w główne bohaterki produkcji o Sithach ze świata Star Wars.

The Acolyte - gwiazda Anny Boleyn zagra jedną z głównych ról w serialu

Jodie Turner-Smith ("Queen & Slim", "Anne Boleyn") podobno finalizuje już umowę z Disneyem na dotyczącą serialu "Star Wars: The Acolyte". Jak podaje Deadline, to właśnie ona ma dołączyć w jednej z głównych ról do obsady, której na razie jedyną potwierdzoną członkini jest Amandla Stenberg. Rzecznicy aktorki i Lucasfilm na razie nie potwierdzili informacji.

Tak jak wspomnieliśmy, na razie Stenberg jest jedyną oficjalnie potwierdzoną członkini obsady tego tajemniczego projektu od Leslye Headland. Reszta szczegółów dotyczących bohaterów serialu jest nieznana - nie wiemy nawet, kogo może zagrać Turner-Smith.

Wiemy natomiast, że "The Acolyte" będzie thrillerem z elementem kryminału, który (nareszcie) przedstawi nam nieznajome i mroczne sekrety, które zaczęły wychodzić na światło dzienne pod koniec ery High Republic. Natomiast tytułowi "akolici" są odpowiednikami "padawanów" wśród Sithów - to młodsi użytkownicy Mocy, którzy nie tylko się uczą, ale też służą bardziej doświadczonym użytkownikom Ciemnej Strony Mocy. Nareszcie doczekamy się więc serialu, który skupi się bardziej na "drugiej stronie konfliktu".

Zdjęcia do serialu "The Acolyte" mają ruszyć w Londynie już późną jesienią 2022 roku. Spodziewamy się więc, że nowy projekt ze świata "Star Wars" mógłby zatem zadebiutować pod koniec 2023 roku/na początku 2024.

Jeśli chodzi zaś o Jodie Turner-Smith, to o niej było niedawno głośno z powodu serialu "Anny Boleyn". Czarnoskóra aktorka wcieliła się wówczas w historycznie białą postać, co wywołało niemałe zamieszanie. Oprócz tego aktorkę będziemy mogli zobaczyć w "White Noise" z Adamem Driverem (film pokazywano na Venice Film Festival"), a także m.in. w "Zabójczym rejsie 2" od Netflixa, gdzie pojawi się obok Adama Sandlera i Jennifer Aniston.