"Star Wars" - czy powstanie serial o Lando z Donaldem Gloverem? Szefowa Lucasfilm odpowiedziała

Kennedy ogłosiła serial "Lando" podczas Disney's Investor Day w 2022 roku, zdradzając, że zajmie się nim twórca serialu "Dear White People" Justin Simien, natomiast główną rolę ponownie zagrałby Donald Glover. Ten wcielał się w młodszą wersję postaci w "Solo: A Star Wars Story".

Niestety, Kennedy podczas niedawnego Star Wars Celebration w Anaheim nie potrafiła jasno odpowiedzieć, co się dzieje z nowym serialem:

Musicie zapytać Donalda. To on ma w rękach wszystkie karty. Ale na razie nic się nie dzieje. Powiem szczerze, że się staraliśmy, ale to bardzo, bardzo zapracowany gość... Ma inny serial, potem jeszcze coś innego, ale wierzę, że w końcu los go poprowadzi do nas.