Disney szykuje gigantyczny szturm na serca i umysły fanów "Gwiezdnych wojen". Wytwórnia ogłosiła 9 nowych seriali aktorskich i animowanych z uniwersum "Star Wars", które trafią na platformę Disney Plus. Potwierdziła też 3. sezon "The Mandalorian" i zapowiedziała też dwa nowe pełnometrażowe filmy, które wyreżyserują Taika Waititi i Patty Jenkins.

"Obi-Wan Kenobi", "Lando" czy "Andor" to dopiero początek długiej listy tytułów osadzonych w świecie "Star Wars", które Lucasfilm ogłosił podczas Disney Investor Day. W nadchodzących latach zobaczymy także 3 seriale animowane, tajemniczy "The Acolyte" (toczący się 200 lat przed sagą Skywalkerów) oraz 3. sezon uwielbianego serialu "The Mandalorian" wraz z dwoma spin-offami.

Star Wars: nowe seriale z odległej galaktyki nadchodzą!

Jeśli myśleliście, że koniec sagi Skywalkerów oznacza koniec "Gwiezdnych wojen", byliście w błędzie. I to gigantycznym. Popularność serialu "The Mandalorian", który w 2019 roku zadebiutował na Disney Plus, to pierwszy dowód na to, że filmowo-serialowe uniwersum "Star Wars" ma się świetnie. Przed Wami 9 kolejnych.

1. "Lando"

Uroczy drań z odległej galaktyki powróci w solowym serialu. Za reżyserię odpowiadać będzie Justin Simen, twórca serialu "Drodzy biali". Produkcja jest obecnie na bardzo wczesnym etapie i nie ujawniono jeszcze ani szczegółów fabuły, ani nazwisk obsady. Jednak przyglądając się rozmachowi Disneya, wierzymy, że w roli Lando Calrissiana powróci Donald Glover, który nadał tej postaci zupełnie nowy wymiar w filmie "Solo: A Star Wars Story" z 2018 roku.

2. "Andor"

"Andor" to kolejny powrót znanego i lubianego bohatera ze świata "Star Wars". Tym razem jest to Cassian Andor z "Łotra 1", którego grał i zagra ponownie Diego Luna. W prequelowym serialu wystąpią także Fiona Shaw, Adria Arjona, Denise Gough, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgard i Kyle Soller. Premiera "Andora" na Disney Plus została zapowiedziana na 2022 rok, jednak już teraz pokazano krótki teaser produkcji.

3. "Ahsoka"

Własnego serialu doczeka się także Ahsoka Tano, która po raz pierwszy została zaprezentowana w filmie animowanym "Wojny Klonów" z 2008 roku. Nie da się jednak ukryć, że dopiero pojawienie się w "The Mandalorian" uczyniło z niej ulubienicę publiczności. "Ahsoka" będzie jednym z dwóch spin-offów serialu, które stworzy duet w składzie Dave Filoni i Jon Favreau. Akcja będzie toczyła się w tym samym czasie co "The Mandalorian". W tytułowej roli zobaczmy ponownie Rosario Dawson.

4. "Rangers of the New Republic"

"Rangers of the New Republic" to wspomniany wcześniej drugi spin-off serialu "The Mandalorian", nad którym pracują Dave Filoni i Jon Favreau. Nowa seria skupi się na formacji, będącej czymś w rodzaju międzygalaktycznej policji założonej w Republice Galaktycznej przed Wojnami Klonów.

5. "The Acolyte"

Do grona najciekawszych starwarsowych nowości, z pewnością należy "The Acolyte". Serial zapowiadany jest jako mroczny thriller, osadzony 200 lat przed sagą Skywalkerów w erze zwanej High Republic. High Republic to wielki projekt Lucasfilm zapowiadany już na początku 2020 roku, na który mają składać się nowe komiksy, książki i seriale. Bohaterami opowieści z zupełnie nowej ery mają być Jedi różnych ras, którzy odegrali istotną rolę u zarania dziejów całego uniwersum.

Twórczynią serialu jest Leslye Headland ("The Russian Doll"), która już wcześniej zapowiadała, że w swoim projekcie odwiedzi nieeksplorowane wcześniej zakątki odległej galaktyki. Sądząc po wcześniejszych ogłoszeniach dotyczących komiksowych postaci, wśród dawnych Jedi będzie bardzo dużo kobiet.

6. "Obi-Wan Kenobi"

Choć o serialu "Obi-Wan Kenobi" wiemy już od dawna, szefowa Lucasfilm podczas konferencji Disneya potwierdziła kluczowe informacje. Produkcja ruszy w marcu 2021, a poza Ewanem McGregorem powróci także Hayden Christensen jako Darth Vader.

7. "The Bad Batch"

"The Bad Batch" to również żadna nowość dla fanów "Star Wars". Ten serial animowany opowiadający o klonach z defektami, którzy wspólnie zakładają oddział Clone Force 99, ogłoszono już w połowie 2020 roku. Teraz natomiast udostępniono pierwszy teaser produkcji, która niebawem trafi na Disney Plus.

8. "Star Wars: Visions"

"Visions" to kolejna animowana propozycja na liście. Antologia stworzona przez japońskich twórców anime będzie składała się z krótkometrażowych filmów oddających hołd galaktyce "Star Wars". Premiera na Disney Plus w 2021 roku.

9. "A Droid Story"

Ostatnia produkcja na liście zostanie stworzona przez Lucasfilm Animation i skupi się na przygodach ulubionych postaci wielu fanów "Gwiezdnych wojen": R2-D2 i C-3PO.

"Star Wars": nowe rewolucyjne filmy

Prócz 9 nowych seriali i daty premiery 3. sezonu "The Mandalorian", ogłoszono także dwa nowe pełnometrażowe filmy "Star Wars". O tym, że Taika Waititi szykuje film w uniwersum "Gwiezdnych wojen", mówi się już od dawna. Teraz dokonano ostatecznego potwierdzenia, że starwarsowe dzieło reżysera "Thora: Ragnarok" powstaje i będzie "świeże, niespodziewane i jedyne w swoim rodzaju".

Druga filmowa zapowiedź to "Star Wars: Rogue Squadron", którą wyreżyseruje Patty Jenkins - jedna z dwóch matek sukcesu filmowej "Wonder Woman". Reżyserka będzie pierwszą w historii kobietą za kamerą pełnometrażowego filmu "Star Wars". "Rogue Squadron" ma trafić na ekrany na święta w 2023 roku.