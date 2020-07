Stephen King jest fanem „Dark”. Co napisał o serialu?

Stephen King to jedno z najlepiej rozpoznawalnych nazwisk świata literatury. Amerykański autor tworzy niezwykle wyraziste postaci i historie, które przykuwają uwagę. Kino i telewizja uwielbiają prozę Kinga. Nie ma miesiąca, by w Internecie nie pojawiła się informacja o kolejnym projekcie, bazującym na książce autorstwa tzw. Mistrza Grozy.

W ciągu ostatnich tygodni, autor częściej niż zwykle, dzielił się rekomendacjami filmowymi i serialowymi ze swoimi czytelnikami. W ostatni weekend autor serdecznie polecał niemiecki serial Netfliksa „Dark”. Co słynny pisarz napisał o niemieckiej produkcji?

Stephen King poleca „Dark”

" „Dark (Netflix) jest mroczne, skomplikowane, kompleksowe i… no cóż… bardzo niemieckie. Świetny serial. Jeśli poczujecie się zagubieni, wejdźcie na stronę MetaWitches i sprawdźcie strzeszczenia Metacrone’a. Są pomocne i pełne detali” – napisał na swoim koncie na Twitterze. "

Niezwykle ciekawym jest nie tylko to, że serial science-fiction przypadł do gustu autorowi, ale że też, tak jak wielu z innych widzów produkcji, czując zagubienie, skierował się do źródeł internetowych i wiedzy innych osób. Fakt, że autor poleca konkretne materiały jednego z użytkowników, pokazuje że King myślał nad fabułą serialu równie mocno, co inni widzowie.

