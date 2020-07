"Stranger Things 4": Gwiazda Marvela dołączy do obsady hitu Netfliksa

Fani serialu "Stranger Things" z utęsknieniem czekają na kontynuację, czyli zapowiedziany wiele miesięcy temu czwarty sezon. Do obsady hitu Netfliksa dołączył właśnie nowy aktor - znany z serialu Marvela "Agenci S.H.I.E.L.D." Joel Stoffer. W kogo się wcieli?

Trzecia odsłona przygód dzieciaków z Hawkins zakończyła się trzymającym w napięciu cliffhangerem. Czy paczka przyjaciół rozpadnie się na zawsze? W jaki sposób stwory z innego wymiaru tym razem spróbują zaatakować świat? Co dzieje się z Hopperem? Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero za jakiś czas.

Ostatnio poznaliśmy jednak odpowiedź na inne pytanie - o nowe twarze w serialu braci Duffer. Jak donosi portal Comicbook.com, jednym z aktorów, który dołączył do obsady, jest Joel Stoffer. Widzowie wcześniej wspomnianego serialu Marvela dobrze kojarzą go z roli Chronicoma imieniem Enoch.

Stoffer skomentował nowy angaż w rozmowie z Comicbook.com.

"

Dostałem rolę, w "Stranger Things", której jeszcze nie nagraliśmy. Nie oczekuję, że będzie to rola długoterminowa, ale różnie może być. Podpisałem umowę i pojadę na zdjęcia do Georgii, konkretnie do Atlanty, kiedy tylko wszystko znowu ruszy. "