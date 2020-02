"Stranger Things 4": nowa zapowiedź zdradziła losy Hoppera! Czy Jim żyje?

Prace nad 4. sezonem "Stranger Things" trwają, tymczasem twórcy postanowili podzielić się z fanami nową zapowiedzią. Światło dzienne ujrzał teaser, na który fani czekali od miesięcy. Wyjawił bowiem, czy Jim Hopper faktycznie zginął.

"Stranger Things" - czy Jim Hopper żyje?

Finał 3. sezonu "Stranger Things" złamał serca wielu fanów. Oprócz śmierci Billy'ego, z życiem pożegnał się również nasz ukochany szeryf, Jim Hopper. A tak nam się przynajmniej wydawało. Scena po napisach rozbudziła bowiem nadzieje, że jeszcze nic straconego, a bohater jakimś cudem przeżył. Twórcy przenieśli nas bowiem do Rosji, gdzie przetrzymywany jest tajemniczy "Amerykanin". Czy to możliwe, że jest nim Hopper? To zdradziła najnowsza zapowiedź.

Okazuje się, że Jim Hopper żyje, jest cały i zdrowy. Tak jakby. Na swoje nieszczęście jest przetrzymywany w okrutnych warunkach, w skutej lodem Rosji. Bracia Duffer (twórcy serialu) opublikowali również oficjalny list do fanów, w którym piszą:

" Cieszymy się, że możemy oficjalnie potwierdzić, że produkcja Stranger Things 4 jest w toku, a jeszcze bardziej z tego, że ogłaszamy powrót Hoppera! Chociaż to akurat nie do końca dobra wiadomość dla naszego "Amerykanina", który jest więziony na śnieżnym pustkowiu Kamczatki, gdzie czyha na niego niebezpieczeństwo ze strony ludzi... i nie tylko. Tymczasem w USA pojawi się nowe zagrożenie – coś długo dotąd skrywanego, coś, z czym wszystko jest związane... Czwarty sezon zapowiada się być najstraszniejszym do tej pory i nie możemy się doczekać, aż wszyscy go zobaczą. Tymczasem - módlcie się za Amerykanina. Pozdrowienia z Rosji, Bracia Duffer "

Opublikowana zapowiedź potwierdziła zatem aż dwie fanowskie teorie. Jim przeżył, a akcja serialu (przynajmniej częściowo) przeniesie się do Rosji (ówczesnego ZSRR). Data premiery 4. sezonu "Stranger Things" nie jest obecnie znana.

