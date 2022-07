"Stranger Things" - Will jest gejem i podkochuje się w Mike'u. Noah Schnapp potwierdził informacje

Przyszedł czas na koniec spekulacji - Will Byers jest gejem i podkochuje się w swoim najlepszym kumplu, Mike'u Wheelerze. Takim zdaniem podzielił się niedawno grający go Noah Schnapp, który w wywiadzie z Variety zakończył wszelkie teorie i niedopowiedzenia, potwierdzając domysły właściwie każdego fana "Stranger Things".

Aktor stwierdził, że jest to dość oczywiste, ale cały wątek potrzebował sporo czasu, żeby być wiarygodnym i bardziej skomplikowanym emocjonalnie:

To chyba oczywiste? To się zaczęło już w pierwszym sezonie - pewnie, zawsze można było to tłumaczyć tym, że dorasta po prostu trochę wolniej od swoich kumpli. Ale teraz wszyscy są już starsi, więc i to jest bardzo prawdziwe. Jest na 100% gejem i kocha Mike'a. Ale to powolny proces. Musiał taki być, żeby był wiarygodny i piękny.