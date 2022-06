"Stranger Things" doczeka się spin-offu. Twórcy serialu opowiedzieli o produkcji

Twórcy i showrunnerzy serialu Matt i Ross Duffer zapowiedzieli w rozmowie z Deadline, że szykują już pierwszy spin-off "Stranger Things". Bracia stwierdzili, że prace pełną parą ruszą po zakończeniu produkcji 5. sezonu.

Jak powiedział Ross Duffer:

Jest pewna rzecz, którą zaczniemy robić równolegle z 5. sezonem, ale nie będziemy kręcili dwóch rzeczy na raz. Po skończeniu efektów specjalnych do 5. sezonu, to z Mattem wejdziemy w ten spin-off.

Matt Duffer wyjaśnił natomiast, dlaczego dopiero teraz zaczęli tworzyć spin-off:

Od dawna wiemy, że 5. sezon "Stranger Things" będzie finałem przygód Jedenastki i nastolatków z Hawkins, ale w samym oświadczeniu bracia Duffer zapowiedzieli, że "czekają na nas inne przygody". Co ciekawe, duet potwierdził, że to Finn Wolfhard podsunął im pomysł na jedną z produkcji:

Finn Wolfhard po prostu do nas przyszedł i powiedział: "to byłyby fajny spin-off". A my tylko siedzieliśmy i się zastanawialiśmy: "jak on na to wpadł?".