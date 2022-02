"Stranger Things" - jest data premiery 4. sezonu! Serial niedługo się skończy

Stranger Things - daty premiery 4. sezonu oficjalnie potwierdzone

Od bitwy o Starcourt, która przyniosła miasteczku Hawkins terror i zniszczenie, minęło sześć miesięcy. Mierząc się z jej skutkami, nasza grupa przyjaciół po raz pierwszy zostaje rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami licealnego życia wcale nie ułatwia im sprawy.

W tym trudnym dla nich okresie pojawia się nowe przerażające zagrożenie nie z tego świata. Jeśli rozwiążą jego makabryczną tajemnicę, być może uda im się w końcu położyć kres horrorom Drugiej Strony.

Nowe odcinki 4. sezonu "Stranger Things" pojawią się na Netflix w dwóch turach - pierwsze epizody zadebiutują już 27 maja 2022 roku, kolejne natomiast 1 lipca. Poniżej możecie zobaczyć plakat promujący serial:

Twórcy przy okazji napisali list otwarty do fanów, w którym zdradzili, że chociaż początkowo zaplanowali 4 sezony serialu, to później okazało się, że mają za dużo pomysłów, by pomieścić je w tylu odcinkach. Dlatego też "Stranger Things" oficjalnie doczeka się jeszcze finałowego 5. sezonu, którego data premiery na razie nie jest znana.

Bracia Duffer szybko dodali też, że mają jeszcze sporo opowieści ze świata "Stranger Things", które chcą nam opowiedzieć, ale na te przyjdzie czas i miejsce. Na razie skupiają się na skończeniu przygód Nerdów i Jedenastki. Ten wspomniany "początek końca" zobaczymy już 27 maja 2022 roku, kiedy to zadebiutuje 4. sezon serialu.