"Stranger Things" - nazistowskie więzienie zamieniło się w hotel. Netflix w ogniu krytyki

Stranger Things - 4. sezon wywołał kontrowersje

Jak pewnie pamiętacie, pod koniec 3. sezonu "Stranger Things" Jim Hopper trafił do radzieckiego obozu. W 4. sezonie okazuje się, że bohater przebywa w więzieniu na Kamczatce i właśnie tam rozgrywa się część wydarzeń ukazanych w nowych odcinkach hitu Netflix.

Zdjęcia do tego wątku były realizowane na Litwie, a konkretnie w znanym więzieniu na Łukiszkach, znajdującym się w centrum Wilna. Na przestrzeni lat zginęło w nim wielu przedstawicieli różnych narodów, prześladowanych przez sowietów i nazistów - tysiące Białorusinów, Litwinów, Żydów, a także Polaków. W okresie II wojny światowej budynek stał się więzieniem gestapo, w którym torturowano i mordowano głównie Żydów, Romów i Polaków.

Jakiś czas temu pojawiły się plany rewitalizacji więzienia na Łukiszkach i przekształcenia go w hotel. Miejsce zyskało wzmożone zainteresowanie turystów z całego świata właśnie dzięki 4. sezonowi "Stranger Things". Z tego powodu na Change.org pojawiła się petycja autorstwa litewskiej społeczności romskiej i żydowskiej skierowana do przedstawicieli Netflix.

Co tylko dodaje absurdu do sytuacji, "Stranger Things" i Netflix zgodziły się udostępnić prawa do scenografii i przekształcić Łukiszki w pełni funkcjonujący hotel prowadzony przez Airbnb, w którym goście mogą spędzić noc w stylizowanych celach, zwiedzać budynek związany ze "Stranger Things" i robić sobie gofry.

Rzeczywiście, jak podaje portal timeout.com, część więzienia zaadaptowano na swego rodzaju hotelowy park rozrywki, pełen pokojów stylizowanych na klimat serialu Netflix. Obecnie oferta jest już niedostępna na Airbnb, nie wiemy jednak, czy z powodu interwencji, czy z powodu braku wolnych miejsc.

To jednak nie koniec krzywd i hańbienia pamięcią ofiar Holocaustu, które według autorów petycji przyniósł 4. sezon "Stranger Things" - na oficjalnym Instagramie serialu pojawiła się relacja utworzona przez fanów produkcji. Na zdjęciu widzimy kilka przedramion ozdobionych tatuażami z cyframi, co przypomina znakowanie więźniów w obozach koncentracyjnych.

Netflix podzielił 4. sezon na dwie części. Druga, w której zobaczymy odcinki 8 i 9 trafią do bazy platformy już 1 lipca 2022 roku. W serialu braci Duffer występują Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Sadie Sink, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono i Brett Gelman. Na piąty i ostatni sezon serialu, będziemy musieli poczekać co najmniej kilkanaście miesięcy. Na razie nie zdradzono daty jego premiery.