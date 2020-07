"Stranger Things" niczym "Harry Potter"? Śmiałe porównanie gwiazdora serialu 

Finn Wolfhard to jedna z głównych gwiazd serialu "Stranger Things". Młody aktor udzielił ostatnio wywiadu, w którym opowiedział o dorastaniu na planie i wpływie, jaki grana przez niego postać wywarła na jego życie. Pokusił się również o porównanie serialu Netfliksa do serii o Harrym Potterze.

Finn Wolfhard w "Stranger Things" wciela się w postać Mike'a Wheelera - jednego z głównych bohaterów. Choć nie wiemy jeszcze jak i kiedy zakończy się serial, młody aktor już wie, że jego bohater pozostanie z nim na zawsze. W wywiadzie z magazynem Variety chłopak opowiedział o fenomenie "Stranger Things" i więzi jaka narodziła się między fanami i bohaterami. Całość porównał do serii o młodym czarodzieju, gdzie też mieliśmy okazję patrzeć, jak dzieciaki dorastają na naszych oczach, co w dużej mierze zaważyło na odbiorze produkcji.

"

To, co moim zdaniem jest świetne w "Stranger Things" to to, że wywołuje podobny efekt do "Harry'ego Pottera" - gdzie patrzysz, jak bohaterowie i aktorzy dorastają z czasem, na twoich oczach. Moja postać jest już częścią mnie.

[...]

Wiem, że gdy "Stranger Things" dobiegnie końca, nie będzie to tak, jakby nigdy nie miało to miejsca, a Mike nie był wciąż częścią mnie. Wiem, że będę gotowy na pożegnanie, ale będzie to słodko-gorzki finał. "