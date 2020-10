"Stranger Things" - nowe zdjęcie z planu 4. sezonu. Wznowiono pracę nad serialem!

Nareszcie wznowiono zdjęcia do 4. sezonu "Stranger Things". Netflix pochwalił się ruszeniem prac na mediach społecznościowych, dzieląc się fotką z planu, na której widzimy Drugą Stronę (a właściwie wejście do niej, gdzie w 3. sezonie "zginął" Hopper).

Stranger Things - wznowiono zdjęcia do 4. sezonu

Kilka miesięcy temu Netflix podzielił się pierwszym teaserem z 4. sezonu, który zapowiadał powrót Davida Harboura we wspomnianej roli szeryfa Hoppera. Niestety premiera serialu została mocno opóźniona przez pandemię, ale fani i tak powinni być zadowoleni, że zdjęcia do serialu zostały wznowione tak szybko. Miejmy nadzieję, że nie skończy się to epidemią COVID-19 na planie.

Teraz platforma streamingowa postanowiła uczcić powrót na plan (i początek października) zdjęciem z planu. Panie i panowie, prosto z Hawkins - oto Druga Strona:

Niestety, data premiery 4. sezonu "Stranger Things" pozostaje nieznana.