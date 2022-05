"Stranger Things" - pierwsze reakcje na 4. sezon zapowiadają "straszną i dorosłą" przygodę

Stranger Things 4 - jaki będzie nowy sezon?

Netflix niedawno zaprezentował pierwszy odcinek czwartego sezonu "Stranger Things" obsadzie, twórcom, a także dziennikarzom, którzy mogli podzielić się swoimi pierwszymi reakcjami na temat nadchodzącego projektu od braci Duffer. Te są bardzo dobre - wręcz przytłaczająco dobre.

Jedni twierdzą, że to "powrót do formy", inni idą krok dalej, mówiąc, że pierwszy epizod (który trwa podobno grubo ponad godzinę) to najlepszy moment całego serialu. Ma bowiem pokazywać nie tylko rozwój serii, ale także przytłaczać mrocznym i dorosłym klimatem, a także oferować sporo przerażających momentów.

Dziennikarze zauważają również, że każdy z odcinków "Stranger Things" ma mieć budżet wynoszący około 30 milionów dolarów i to podobno widać. Wszystko ma bowiem wyższą, bardziej filmową jakość.

Oglądaj

W ogólnym rozrachunku, pierwszy odcinek ma nam zapowiadać początek końca serialu i twórcy mocno skupiają się na zarysowaniu nowej rzeczywistości otaczającej dzieciaki z Hawkins. Podobno sceny kradną Millie Bobby Brown w roli Jedenastki, a także jak zwykle Joe Keery, chociaż dziennikarze podkreślają, że cała obsada jest fantastyczna.

Więcej na temat serialu dowiemy się już 23 maja 2022 roku, kiedy w sieci zadebiutują pierwsze recenzje nowych epizodów "Stranger Things".

Nowe odcinki "Stranger Things" zadebiutują już 27 maja 2022 roku. Druga transza czwartego sezonu pojawi się natomiast już 1 lipca, więc nie będziemy na nią musieli zbyt długo czekać.