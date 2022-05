"Stranger Things" - utwór Kate Bush jest na szczytach popularności po premierze 4. sezonu

Singiel "Running Up That Hill" z repertuaru Kate Bush doczekał się drugiego życia - wszystko za sprawą premiery 4. sezonu "Stranger Things".

Stranger Things - hit Kate Bush wrócił na listy popularności

"Stranger Things" nie od dziś pomaga znanym piosenkom wrócić na listy popularności - tym razem padło na przebój "Running Up The Hill (A Deal With God)" autorstwa Kate Bush, który pojawił się w pierwszym odcinku 4. sezonu "Stranger Things".

Utwór pojawił się na pierwszym miejscu popularności zestawienia iTunes na przestrzeni tego weekendu. W serialu został natomiast wykorzystany w scenie z Max (Sadie Sink), której spoilować nie będziemy. Dla przypomnienia klip do hitu Bush:

Oglądaj

"Running Up That Hill" był pierwszym singlem Kate Bush z albumu "Hounds of Love" i stał się jednym z największych przebojów w jej karierze. Oryginalnie nosił tytuł "A Deal With God", ale jej wytwórnia płytowa poprosiła ją o zmianę tytułu. Bali się bowiem, że bardziej religijne kraje nie będą chciały sprzedawać płyt z takim singlem.

Tak jak wspomnieliśmy, nie jest to pierwszy raz, kiedy "Stranger Things" pomogło starej piosence wrócić na szczyty list popularności - tak samo było w 3. sezonie z "NeverEnding Story" Limahl.

4. sezon "Stranger Things" zadebiutował na Netflix 27 maja 2022 roku i jest bardzo dobrze oceniany przez fanów, jak i krytyków. Kolejne epizody 4. serii pojawią się natomiast już w lipcu.