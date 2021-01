W serialu "Świat według Kiepskich" zobaczymy niebawem aktora, który grał w pierwszych sezonach produkcji Polsatu. Po 17 latach do obsady wróci Mariusz Czajka.

Serial "Świat według Kiepskich" to kultowa produkcja stacji Polsat istniejące od 1999 roku. Na przestrzeni lat formuła produkcji uległa nieznacznym zmianom. W pierwszych odcinkach w epizodycznych rolach występował aktor, który po 17-letniej przerwie powróci na plan zdjęciowy. Mowa o Mariuszu Czajce.

"Świat według Kiepskich" - Mariusz Czajka wróci do obsady serialu

Ostatnimi czasy fani "Świata według Kiepskich" przeżyli przykrą sytuację. Pod koniec roku 2020 w wieku 59 lat odszedł Dariusz Gantokwski - aktor wcielający się w postać Arnolda Boczka.

Czas na weselszą wiadomość. Po wielu latach przerwy od serialu Polsatu i w ogóle ról w produkcjach telewizyjnych w "Świecie według Kiepskich" znowu pojawi się Mariusz Czajka. Aktor grał w serialu od roku 1999 do 2003, wcielając się w różne postacie epizodyczne. Był między innymi Akwizytorem, Asystentem Spielberga, Wynalazcą, Egzorcysta, Doktorem Śledzikiem, Profesorem Korniszonem czy Janem Marią Rumbą Rozpórem Trzepiekońskim.

Fot. foto: ADAM JANKOWSKI/REPORTER/East News

Aktor dostał propozycję po tym, jak w "Super Expressie" pojawił się z nim wywiad, w którym zdradził, że jest w kiepskiej sytuacji finansowej. Niedawno zmarła matka Czajki i artysta był zmuszony poprosić o pomoc swoich fanów, ponieważ nie był w stanie opłacić ceremonii pogrzebowej. Zbiórka okazała się sukcesem i w ciągu kilku dni Czajka zebrał 50 tysięcy złotych. To jednak nie koniec pozytywnych wieści.

Bałem się, że będę dosłownie gryzł tynk ze ścian, a stało się inaczej. I tak sobie myślę, że to wszystko to sprawka mojej mamusi. Zawsze musiała być najważniejsza, zawsze musiałem być dla niej, a teraz to ona opiekuje się mną z nieba. Dzięki, mamo.

Czajka odniósł się do propozycji powrotu do obsady "Świata według Kiepskich". Kiedy okazało się, że aktor jest w kiepskiej sytuacji materialnej, twórcy serialu postanowili dać mu role w nadchodzących odcinkach sitcomu. Na razie nie wiadomo, w kogo się wcieli, ale prawdopodobnie powróci do epizodycznych ról, jak przed laty.

Oprócz angażu do "Świata według Kiepskich" Czajka otrzymał również propozycję grania w operze mydlanej "M jak miłość", w której miałby dostać własny, stopniowo rozwijany wątek. Aktor nadal konsultuje warunki współpracy z TVP. Jest jeszcze możliwość prowadzenia zajęć na letnim obozie aktorskim dla dzieci i młodzieży. Jednak o tym, czy Czajka zrealizuje się jako pedagog, zadecydują obostrzenia związane z pandemią koronawirusa.