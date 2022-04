"Świat według Kiepskich" się kończy? Andrzej Grabowski nie ma dobrych wieści

To koniec Świata według Kiepskich? Andrzej Grabowski nie ma dobrych wieści

Wygląda na to, że kultowy serial "Świat według Kiepskich" dobiegł końca. Chociaż nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej oficjalnej informacji ze strony twórców, czy stacji Polsat, to niedawno Andrzej Grabowski zdradził, że nie był na planie serialu od stycznia 2021 roku. Nie zanosi się też na to, by miał tam prędko powrócić.

Chociaż aktor nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, to z jego słów możemy raczej wywnioskować, że po ponad 23 latach na antenie, "Świat według Kiepskich" wyruszył w siną dal. Jak Grabowski opowiedział w rozmowie z Radiem Pogoda:

Nie kręcimy tego od ponad roku i nie wiem, czy kręcić będziemy. Nawet mnie to nie interesuje. Jeżeli będziemy kręcić, to z chęcią zagram Ferdynanda. A jeżeli nie, to znaczy, że nie. No i tyle. To znaczy, że coś się skończyło. Tym bardziej, że tam nie ma już Ryśka Kotysa, Darka Gnatowskiego. To są straty, których nie da się zastąpić (...) Rok temu kręciliśmy ostatnio w styczniu.

Następnie aktor dodał:

Przez ostatnie kilka lat jak wchodziłem do tej samej dekoracji to czułem się jak w domu. To był mój drugi dom. Może nie prawdziwy, bo wirtualny, ale drugi dom.

Trudno się dziwić, że Grabowski ma takie odczucia - serial ma ponad 23 lata i doczekał się prawie 600 odcinków. Jednak wspomniane przez aktora straty Dariusza Gnatowskiego i Ryszarda Kotysa sprawiły, że "Świat według Kiepskich" nie jest już taki sam. Jeżeli to faktycznie koniec, to spuścizna tego serialu zostanie zapamiętana na lata, a produkcja złotymi zgłoskami zapisze się w historii polskiej telewizji.